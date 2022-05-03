竹市+171！25校持續停課或停班中　累計1250人確診

▲新竹市3日新增確診171例，共累積1250確診，25校停班停課中。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市3日新增171名確診個案，今年以來共累積1250名確診個案；目前仍住院中之確診者有33人，「採居家照護之確診者」共774人；另，有因密切接觸而居家隔離者共364人。竹市目前有25校因確診持續停課或停班中。

新竹市府表示，竹市目前有25校因確診持續停課或停班中。民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」（https://www.hc.edu.tw）查詢。

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市府表示，昨（2）日啟動2座大型施打站，採限額預約制，民眾接種狀況踴躍，截至今（3）日11時許，中正市場施打站累計1,787人次接種，慈濟施打站累計869人次接種。衛生局也呼籲，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，周一至周五上下午可自行至國軍社區篩檢站採檢，篩檢站資訊可參考新竹市防疫網（https://reurl.cc/M07ooK）。

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