竹縣+333！所有鄉鎮皆傳確診　竹北市127人最多…居家照護832人　

▲新竹縣3日新增確診333人，其中以竹北市127人最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣3日新增333例新冠肺炎本土確診案例，為173位男性和160位女性，均為輕症或無症狀，無症狀者235人，佔約7成，年齡介於0-86歲間，12歲以下有52人，65歲以上有9人，地區分布上仍以竹北市127人最多。新竹縣目前居家隔離人數為365人，居家照護人數為832人。

竹縣衛生局說明，333個案例的地區分布為竹北市127例、竹東鎮54例、湖口鄉49例、新豐鄉25例、新埔鎮14例、關西鎮22例、芎林鄉6例、橫山鄉3例、寶山鄉6例、北埔鄉2例、峨眉鄉2例、尖石鄉20例、五峰鄉3例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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衛生局指出，在篩檢部分，家用快篩試劑適合於病毒盛行環境，如確診數較多的區域、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多處等等，民眾若有上述情況可至健保合約藥局或無健保藥局地區（橫山、峨眉、五峰）衛生所購買實名制快篩試劑，新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89882。或民眾有呼吸道症狀自覺有風險，也可至公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

▲新竹縣政府也公告社區免費篩檢站資訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

在疫苗接種訊息方面，明(4日)將於新竹縣婦幼館開設隨到隨打，提供莫德納疫苗450個名額，不限劑次。各地衛生所及合約診所本週仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢：https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996。

此外，因個別因素無法參加校園接種的6-11歲學童，也可由家長帶至新竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033。

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