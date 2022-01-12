苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一所高職10日下午傳出校園暴力事件；2名高一同班同學在上實習課時，其中1人對著徐姓同學比中指又怒瞪對方，導致下課時遭徐生暴怒痛扁一頓，整個過程被另一名同學拍下PO網，引發議論；學校立刻通知雙方家長前來，並將打人的徐生送交獎懲委員會調查。

▲苗栗一所高職的2名高一生，因其中1人不滿另一名同學比中指又怒瞪他，下課時痛毆對方，過程被拍下PO網。（圖／翻攝自網路社會事新聞群）

據了解，這起衝突事件事發生在10日下午放學時間後；2名高一的同班同學，因為下午上實習課時，其中一名同學不知原因，對著徐姓同學比出中指，課程快結束時，又對著徐生怒瞪一番，此舉惹惱徐生，理智線斷裂後，徐生先是揮拳打在臉上，隨後又將他推倒猛踹，被打的同學也無力還手，過程全被一旁同學用手機拍下。

▲徐生將同學一拳打倒在地後，接著還用腳踹了幾下 。（圖／翻攝自社會事新聞群）

打人畫面也隨即在網路上流傳；為此，學校林姓秘書也出面解釋，這並不是霸凌事件，是2名同學之間的衝突事件，隨後也通知了雙方父母；雙方家人也都全權讓校方處理，並無太大意見；學校也將打人的徐生送往獎懲委員會論處，2名同學也先請假在家，至於後續懲處，學校會再討論釐清。

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