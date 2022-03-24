0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

▲昨天地震造成花蓮學校橋梁、學校及社區文建站建築結構損壞。（圖／花蓮縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

花東地區昨天（23日）凌晨起地牛頻頻翻身，大小餘震超過150起，也造成學校損害，根據教育部今天（24日）上午11時各級學校最新災損統計，全台受災學校共有167校，災損金額初估達到3755萬多元，若以縣市區分，苗栗縣災損1434萬餘元最多，單一學校災損金額最高為苗栗縣頭屋國小的1300萬元。

根據教育部統計，截至今天上午11時為止，全台各級學校共有167校出現災損，比昨天下午3時首次公布的103校，增加64校，但災損金額為3755萬多元，則比昨天首次公布4154萬多元下滑，原本災損最多為高雄市，今天最新資料則是苗栗，教育部指出，主要是高雄市回報資料有錯後更新。

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▼教育部呼籲地震時先找掩護。（圖／翻攝自教育部臉書專頁）

教育部指出，根據最新資料，若以縣市來區分，苗栗縣災損1434萬餘元最多，接著是高雄市災損656萬餘元、嘉義縣災損472萬餘元；若以受災學校區分，最多為苗栗縣頭屋國小1300萬元較多，接著是高雄市忠孝國小207萬元、嘉義縣內埔國小200萬元、台北市立農國小200萬元。

在校園受損狀況部分，教育部表示，苗栗頭屋國小的北側擋土牆出現多處裂縫與傾斜，傾斜程度已超過規範值12倍，地震過後裂縫加大，而高雄市忠孝國小則是多處天花板、地板裂縫變大且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，隨時可能斷裂、廁所窗戶破裂及地板隆起。

▼忠孝國小因323地震受損情形。（圖／忠孝國小提供）

此外，嘉義縣內埔國小則是走廊屋頂集水槽漏水、走廊與廁所磁磚剝落、校長室牆壁龜裂、廁所內部水管漏水；台北市立農國小則是教室、走廊樑下、女兒牆及電梯有裂縫。

教育部及國教署校安中心提醒各級學校，仍要注意餘震，並請學校詳查各項設施，如果有災損要儘速校安通報，有危險疑慮之處，提醒師生不要接近。