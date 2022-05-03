　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

▲▼里長發送快篩試劑兌換券給低受入戶民眾。（圖／高雄市政府）

▲里長發送快篩試劑兌換券給低受入戶民眾。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央推出「快篩實名制」政策，解決市面快篩價格不一問題，然而，500元對於社會中下基層也是一筆負擔。高雄市政府首推暖心政策，宣布5月3日起針對低收入戶、街友發放快篩試劑兌換券，讓民眾大讚：「快篩一劑100元就能抵一天伙食費，現在不用在家人的安全和荷包間天人交戰了！」

「低收入戶都是甘苦人！」 高雄市長陳其邁在4月28日下午防疫記者會宣布，就弱勢族群購買快篩試劑部分推出「快篩試劑兌換券」，創下全國之先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄有524家藥局配合收取快篩試劑兌換券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄有524家藥局配合收取快篩試劑兌換券。（圖／記者許宥孺翻攝）

「快篩試劑兌換券」也在今(3日)開始陸續發放；針對高雄市低收入戶部分，一戶一包(5劑)，將領取券裝入信封，信封上套印地址和姓名，再由里長發送至家戶，低收入戶民眾在拿到領取券後，即可至社區藥局兌換快篩試劑。藥局依中央家用快篩實名制系統登記處理，高雄市共有524家藥局配合。

同時，市府也就街友部分，由高市街友服務中心社工協助，直接發放「快篩試劑」。三民及鳳山街友服務中心陸續於街友服務中心、各大公園等定點外展服務場所及街友常聚集之地點將免費「快篩試劑」發放給列冊街友。

▲▼里長發送快篩試劑兌換券給低受入戶民眾。（圖／高雄市政府）

▲社會局協助發放免費快篩試劑給造冊的街友。（圖／高雄市政府提供）

今日是發放首日，就拿到兌換券並到藥局兌換成功的苓雅區吳姓民眾表示：「快篩一劑100元，已經可以抵上一天的伙食費，就算感覺自己有風險也捨不得去買來篩檢，市府提供免費的篩檢試劑，覺得有疑慮時就能先自行快篩，若是及早發現確診也能更有效的保護家人，非常感謝陳其邁在第一時間就想到他們這群甘苦人，讓我們不用在家人的安全和荷包之間天人交戰。」

▲▼里長發送快篩試劑兌換券給低受入戶民眾。（圖／高雄市政府）

▲▼照顧甘苦人！高市府首創發放免費快篩試劑兌換券。（圖／高雄市政府）

▲▼里長發送快篩試劑兌換券給低受入戶民眾。（圖／高雄市政府）

相較於台北市直接匯500元到低收民眾戶頭，無法保證民眾是否確實用來購買快篩達到防疫效果，高市府首創的「防疫快篩兌換券」，在照顧甘苦人之餘，也能夠確實地把資金最有效的運用在防疫之上，落實高雄市政府一直在努力減緩疫情上升斜率的工作，也讓人看到陳其邁在全力拚防疫的同時，仍然不忘社會甘苦人的暖心一面。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
防疫保單理賠、門檻一表看懂！　「輕症居家照護」不適用這2項
快訊／王欣儀、陳永德確診！　北市已7議員染疫
衛生紙要漲價了！　業者預告：將適當反映成本
快訊／民進黨立委蔡適應確診！　昨天才到立院質詢
「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快
「快篩陽」別慌！　6大QA看懂下一步
貓不跟自己睡！寵物溝通「怕傷小小孩」　她一驗真有了
打3劑BNT確診「吞口水像刀片」！他曝3天症況：嗅覺沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

衛生紙要漲價了！業者預告：將適當反映成本

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

衛生紙要漲價了！業者預告：將適當反映成本

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

靠防守取勝！　布克：我們例行賽就是這樣贏

洗錢水房「7個月經手4千萬」　公務機設「美輪照」求好運

恐怖都市傳說是真的！美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有點怪...想隱藏的事曝光了

許成泰《魷魚遊戲》爆紅罹患恐懼症！　驚爆嚴重到取消拍攝

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

《一家團圓》李燕宣布出關！　「不知道大家看到我會不會害怕」

貝佐斯示警科技股熊市到來！　「市場會教育人、教訓是痛苦的」

立夏後「5生肖財運旺爆」！Top 5投資手氣變強 Top 1做好3件事穩賺

美揭穿俄羅斯「併吞烏克蘭劇本」　烏東、赫爾松辦假公投

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

要與病毒共存！名醫曝口罩解封時機

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

他做5個月揭「台積電多操」　1數據驚呆眾人

不快篩不通報　醫：就是一個感冒

更多熱門

相關新聞

快訊／王欣儀、陳永德確診！北市議會累積7議員染疫

快訊／王欣儀、陳永德確診！北市議會累積7議員染疫

新冠肺炎疫情延燒！由於管制放寬，政策朝向與病毒共存方向推進，導致近來確診數暴增；也因此，頻繁與選民接觸的民意代表，暴露在極高染疫風險。台北市議會3日再爆出議員確診，分別為王欣儀、陳永德；連同黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷等人，北市議會目前已累積7人確診。

「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快篩

「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快篩

本土案例超越境外　時力：10+7不合時宜

本土案例超越境外　時力：10+7不合時宜

快訊／約百萬劑莫德納下午抵台　本週將到貨3批約300萬劑

快訊／約百萬劑莫德納下午抵台　本週將到貨3批約300萬劑

亞洲7國小魚乾都驗出微塑膠　吃31條就吃進1微粒

亞洲7國小魚乾都驗出微塑膠　吃31條就吃進1微粒

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁社會局快篩試劑兌換券

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面