高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

▲里長發送快篩試劑兌換券給低受入戶民眾。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央推出「快篩實名制」政策，解決市面快篩價格不一問題，然而，500元對於社會中下基層也是一筆負擔。高雄市政府首推暖心政策，宣布5月3日起針對低收入戶、街友發放快篩試劑兌換券，讓民眾大讚：「快篩一劑100元就能抵一天伙食費，現在不用在家人的安全和荷包間天人交戰了！」

「低收入戶都是甘苦人！」 高雄市長陳其邁在4月28日下午防疫記者會宣布，就弱勢族群購買快篩試劑部分推出「快篩試劑兌換券」，創下全國之先。

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▲高雄有524家藥局配合收取快篩試劑兌換券。（圖／記者許宥孺翻攝）

「快篩試劑兌換券」也在今(3日)開始陸續發放；針對高雄市低收入戶部分，一戶一包(5劑)，將領取券裝入信封，信封上套印地址和姓名，再由里長發送至家戶，低收入戶民眾在拿到領取券後，即可至社區藥局兌換快篩試劑。藥局依中央家用快篩實名制系統登記處理，高雄市共有524家藥局配合。

同時，市府也就街友部分，由高市街友服務中心社工協助，直接發放「快篩試劑」。三民及鳳山街友服務中心陸續於街友服務中心、各大公園等定點外展服務場所及街友常聚集之地點將免費「快篩試劑」發放給列冊街友。

▲社會局協助發放免費快篩試劑給造冊的街友。（圖／高雄市政府提供）

今日是發放首日，就拿到兌換券並到藥局兌換成功的苓雅區吳姓民眾表示：「快篩一劑100元，已經可以抵上一天的伙食費，就算感覺自己有風險也捨不得去買來篩檢，市府提供免費的篩檢試劑，覺得有疑慮時就能先自行快篩，若是及早發現確診也能更有效的保護家人，非常感謝陳其邁在第一時間就想到他們這群甘苦人，讓我們不用在家人的安全和荷包之間天人交戰。」

▲▼照顧甘苦人！高市府首創發放免費快篩試劑兌換券。（圖／高雄市政府）

相較於台北市直接匯500元到低收民眾戶頭，無法保證民眾是否確實用來購買快篩達到防疫效果，高市府首創的「防疫快篩兌換券」，在照顧甘苦人之餘，也能夠確實地把資金最有效的運用在防疫之上，落實高雄市政府一直在努力減緩疫情上升斜率的工作，也讓人看到陳其邁在全力拚防疫的同時，仍然不忘社會甘苦人的暖心一面。