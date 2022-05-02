快訊／高雄暴增636例！18處足跡公布　男模會館、KTV又上榜　

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市2日爆增636例本土個案，數字再度刷新高。市長陳其邁召開記者會，說明最新疫況，今日外縣市旅遊史56例，特定娛樂場所有13例，密切接觸者470例(同住親友219例、餐飲娛樂81例、職場環境135例、高風險區域35例)，居隔期間陰轉陽個案有83例，新案疫調中有14例。

市長陳其邁表示，今日疫情增加來源最多的部分是同住親友，職場校園部分與昨天相比也增加51例左右，高風險場域有市場或其他群聚工作場所。

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陳其邁說，今天數字跟昨天相比，約增加200例，曲線逐漸上升，南北移動很難避免，如何緩步上升或下降，除了市民要配合公衛手段，勤洗手、用餐規定、落實戴口罩等。

外縣市旅遊史部分，在台北、桃園、新北、新竹、澎湖、台中、南投、嘉義、台南、屏東、花蓮都有個案，共計56例。統計這些個案，大多是在4/28、4/29因接觸風險導致這波疫情高峰，包含營區部隊個案。

衛生局也公布今日熱點足跡，娛樂場所包括H男模會館、總裁CEO鋼琴會館、凱薩帝苑、羅馬帝國商務酒店等都多次上榜，另外休閒娛樂場所也有確診者活動史，包括酒吧、KTV、肉豆公市場、三和市場。

▼高雄5/2足跡圖。（圖／高雄市政府）