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快訊／預防夏季高溫操練官兵熱衰竭　國防部祭三大防範、四大應變

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲漢光演習。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

因應夏季氣候高溫炎熱，國防部3日舉行記者會說明預防熱傷害應處作為，提出「三大防範、四大應變」方式，使官兵在訓練環境中，達成「安全零傷害」的目標。

國防部表示，夏季氣候高溫炎熱，是肇生熱傷害（熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等）高風險時期，除積極落實所屬官兵熱傷害防治宣導外，並要求每年4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，以利即時應變處置，降低重度熱傷害發生機率。

國防部也公布「三大防範、四大應變」方式。首先，在防範作為上，包括在各項體能訓測前，即應接受充分均衡且規律運動訓練，逐步調整熱適應之能力，避免貿然受測，並完成勤前教育，掌握身體不適人員(含肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等)，妥適給予關懷，必要時暫緩渠等操作。

同時，律定隨隊救護編組，建立通聯機制及完成測試，完善救護車急救器材整備及功能測試，醫護人員演練急救器材操作，掌握操課場地鄰近具備中暑急救處置能量(科別、設備及聯絡電話)之醫院，先期勘查及熟開後送路線。

另外，也就各訓場現地，定時監測中暑危險係數變化(溫度+濕度*0.1)，適時補充飲水(少量、多次、慢慢喝)，嚴禁以冰品飲料代替。

至於「四大應變」，包括「快速發現」、「快速降溫」、「快速送醫」，以及「平時即應完成降溫急救處置應變編組」。

在「快速發現部分」，是當自身或鄰兵發現有意識不清、全身倦怠無力及肌肉酸痛、體溫升高、停止流汗、尿量減少(顏色變深)等徵兆，應立即向幹部反映並通知醫務人員處理。

「快速降溫」方面，則是官兵將患者移至陰涼通風處、解除裝備，以冷水、冰塊或濕毛巾等，淋濕擦拭全身，冰敷頸部、腋下及鼠蹊部兩側大動脈流經區域，必要時給予水分。

「快速送醫」部分，則是一邊降溫、一邊後送，同時聯繫收療醫院，先行完成急救準備；後送途中，必須隨時注意患者生命徵象，適時提供必要之醫療處置。

除了上述「三快」之外，平時也即應完成降溫急救處置應變編組，律定律定班長、鄰兵、軍醫官、醫務士、押車幹部職掌，分工合作，並持續確按步驟演練。

國防部強調，國軍近年來在各級持恆戮力，第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少，仍將持續要求官兵落實熱傷害應處作為，強化幹部風險管理（人員辨識及環境監測）、完善緊急醫療（衛勤緊急救護及到院持續降溫治療）及提升自我防護能力，使官兵在訓練環境中，達成「安全零傷害」的目標。

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