高嘉瑜控「獸醫違法用藥」挨轟　今協調放寬寵物用藥進口門檻

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委高嘉瑜因為質詢一起寵物醫療糾紛問題，質疑獸醫違法用藥，造成她的臉書因此被許多飼主圍剿炎上，甚至刪文道歉平息眾怒。而高嘉瑜2日邀請獸醫師公會、防檢局、動保行政監督聯盟召開協調會，也達成共識，未來將放寬現行無許可證動物用藥進口行政函釋門檻、加速行政審查時間等。

高嘉瑜日前向農委會質詢時聲稱，有位民眾的毛孩，在接受化療治療腫瘤後，疑似發生泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡。而民眾除提告外，也向高嘉瑜陳情，其中一個主張是：獸醫師使用「沒有合法藥證的化療藥」。

但根據律師呂秋遠指出，這項化療藥在教科書與國外都行之有年，效果也不錯。但是因為台灣市場太小等理由（或許是這個理由，但這部分實在不可考），沒有申請藥證。有些獸醫師，為了治療毛孩，只好自己進口，用於治療用途上。但這是違法的。

高嘉瑜後也再臉書發文討論這件事，卻引來飼主網友群情激憤，認為高嘉瑜對此時面臨病痛的寵物造成傷害，即使高刪文致歉，仍止不住飼主怒火，大批網友湧入她臉書留言砲轟。

風波過後，高嘉瑜承諾自己會負起責任，2日她邀集獸醫公會全國聯合會譚大倫理事長、臺北市獸醫師公會張振東理事長及楊靜宇副理事長、高雄市獸醫師公會蕭序諺常務理事、農委會防檢局徐榮彬副局長及林志憲副組長、動保行政監督聯盟何宗勳秘書長召開協調會。

會中也達到3點共識，包含：

1、放寬現行無許可證動物用藥進口行政函釋門檻：原廠來源證明文件改以其他簡易文件(如國際發票、外盒包裝等)替代。

2、加速行政審查時間：原須申請約一個月，未來目標縮短至約一週內，並可一次申請半年以上的用藥。

3、防檢局、獸醫師全聯會、獸醫師公會將提供相關申請的QA供臨床獸醫師參考。

高嘉瑜表示，若有飼主遇到獸醫院不給藥或獸醫院對用藥有所疑慮，都可以聯絡：獸醫師公會全國聯合會、臺北市獸醫師公會、高雄市獸醫師公會及各縣市獸醫師公會，「亦可直接來電本辦由嘉瑜協助處理。」

高嘉瑜指出，另就寵物用藥緊急情況，備有寵物緊急需用人藥治療平臺，也可即時解決寵物用藥需求，此次意外引起對於動物用藥的爭議及討論，「嘉瑜也會承擔責任，致力推動並強化獸醫與飼主們的用藥權益，持續努力並關注！」