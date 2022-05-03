藍營議員曝YT影片挺高嘉瑜　德國快篩真的「只要新台幣32元」

▲藍營議員轉貼YT影片截圖挺高嘉瑜，德國快篩「只要新台幣32元」。（圖／翻攝羅廷瑋臉書）

記者游瓊華／台中報導

民進黨立委高嘉瑜在臉書發文，德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，且快篩劑一劑30元新台幣，盼放寬國際認證、便宜可靠的唾液快篩試劑進口，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應是「假訊息」。台中市藍營市議員羅廷瑋在臉書上貼出YouTube《台灣家庭在德國 》影片指出，「影片證明德國的快篩，只要新台幣32元，聲援高嘉瑜」

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▲藍營議員轉貼YT影片截圖挺高嘉瑜，德國快篩「只要新台幣32元」。（圖／翻攝羅廷瑋臉書）



羅廷瑋貼文指，大家都知道，德國的物價與人民所得比都比台灣高，但是為什麼還是比台灣快篩還要便宜！沒有要否決防疫英雄的功績，但是真的沒有必要掩蓋事實，哪怕德國真的快篩50到70元，也都還是比台灣便宜，更何況台灣真的是排隊都不一定買得到。羅廷瑋還強調，這支影片是至少已經10個月以上的影片，表示非近期的。

不過也有網友在臉書留言指出，「他們本來是很貴的，是最近才降下來」、「或許是德國自製的，免去了運輸成本。再來，比較的原則應是，同產品下才能比較。」也有人說「在台灣100元也買不到」、「明明事實還不準說，就是一種「做賊心虛」的概念！」