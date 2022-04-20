網友票選最想從地球上刪除「人類」　台南山上花園水道博物館粉專引論戰

▲台南山上花園水道博物館粉專貼文想要把小黑蚊從地表刪除，未料話題引起熱議，兩萬多名粉絲的粉專，短短１天就超過14萬人觸及，2000筆留言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館因小黑蚊肆虐，館方在粉專貼文抒發心聲，想要把小黑蚊從地表刪除，並詢問網友最想刪除的東西是什麼？未料話題引起熱議，兩萬多名粉絲的粉專，短短１天就超過14萬人觸及，2000筆留言，答案從人類、地球、蟑螂，甚至普丁等，連多名網紅都加入戰局，網友天馬行空的回應，相當有趣！

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台南水道粉專貼出一張地球照片：「如果你有一次機會，能選一樣東西從地球上刪除，你的選擇是？」。貼文指出因為小黑蚊肆虐，雖然已經全力防治，但成效有限，不但同仁每天都被攻擊，還常引起遊客抱怨，無奈之餘，只希望小黑蚊能夠從地球上刪除；粉專也好奇詢問，如果有機會，大家最想刪除什麼？

有趣的提問引起關注，令人訝異的是，遭最多網友表態想要刪除的，居然是「人類」，其次則是地球，而印象中最被討厭的蟑螂、小黑蚊也都上榜；另外，還包括了最近發動侵略戰爭的俄羅斯總統普丁、新冠病毒，甚至香菜等，不一而足。

包括聞氫哥、布萊N機票達人、林叨囝仔 The Lins' Kids等網紅也都上來留言，其中，聞氫哥只留下五個字「比我帥的人」，就吸引高達2600多個人按讚，超強的渲染力，令人咋舌。

館方表示，原本想藉由這個話題，提醒遊客出遊時要注意防護，想不到引起這麼熱烈迴響，看了網友的回應後，看來「小黑蚊」好像也不是太大問題了。