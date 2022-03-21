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熱水器裝陽台害情侶中毒險死　無良房東鬼扯「燒炭輕生」下場曝

▲台南市新營區新營區太子路53巷1處民宅發生疑一氧化碳中毒事件，該住戶將熱水器裝在室內，以致發生中毒事件。（圖／記者林悅翻攝）

▲熱水器安裝在密閉陽台容易發生一氧化碳中毒意外。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄詹姓女子與黃姓男子2018年間在苓雅區租屋處住了2個月，洗澡後突然身體不適，詹女口吐白沫、抽搐昏迷，黃男則全身無力，不幸因一氧化碳中毒送醫，出院後報警提告沈姓房東，房東竟辯稱詹、黃兩人是燒炭自殺，法院審理後認為房東未加裝熱水器強制排氣設備，導致通風不佳，依過失傷害罪判房東徒刑3個月，可易科罰金。

判決書指出，詹、黃2人2018 年7月間，在苓雅區英義街一處巷內5樓公寓，以每月1萬3000元向沈姓房東租屋，9月12日凌晨4時許，兩人洗完澡回房睡覺時，突然感覺身體不適，詹女出現癲癇症當場口吐白沫，黃男則頭暈無力，虛弱的兩人趁著還有意識，趕緊報案叫救護車求救。

經送醫診斷，確認詹、黃因一氧化碳中毒，造成頭部視覺傳導、神經傳導功能、下肢肌肉粒線體受損，所幸經救治無大礙。兩人出院後，懷疑是熱水器燃燒時通風不良，害他們中毒，不滿報警提告沈姓房東。

檢警追查發現，沈姓房東安裝熱水器在後陽台供房客使用，卻加裝了鋁窗，與詹、黃兩人的房間有窗戶連接，案發當天陽台窗戶、臥室門都是關閉，僅臥室連接陽台的門打開，等於是營造了密閉空間。

此外，該款熱水器強調為「屋外型」使用，卻沒有安裝排氣管或導風管，使用熱水器時，瓦斯燃燒不全，產生的一氧化碳全飄入屋內，形同將熱水器裝在室內，充斥中毒危機，造成兩名房客中毒主因。

法院審理時，沈姓房東辯稱之前的租客使用都沒事，是詹、黃兩人要燒炭自殺，熱水器也是他購入時就已經有的，後陽台經加蓋，唯一對外窗上面的排風扇也不是他安裝的，但法官認為這是房東的卸責之詞，依過失傷害罪判他3個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

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