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台灣最快6月半解封「全面免居隔」　前提需2條件達成

政府研議放寬居隔規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會先從打過3劑疫苗的人開始，呼籲大家儘速打好打滿。

▲政府研議放寬居隔規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會先從打過3劑疫苗的人開始，呼籲大家儘速打好打滿。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本土疫情預估將進入高峰期，本刊掌握，政府在兼顧防疫及正常生活的大原則下，逐步放寬居家隔離措施，只要第三劑施打率能衝高至7成以上，中重症率又能抑制不上揚，將全面以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施，以疫苗施打速度估算，新措施可望6月上路。

本土疫情進入大爆發階段，自4月28日起確診人數天天破萬人，行政院長蘇貞昌一日赴中央流行疫情指揮中心召開擴大防疫會議定調，「世界各國都紛紛解封，與病毒共存，台灣在籌備好量能後，也要繼續往正常生活邁進，逐漸走向新的防疫階段」，因99.7％均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，在醫療量能能得到維持、中重症能夠受到充分照顧下，降低對民眾生活的影響。

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一旦第3劑加快篩取代居隔，民眾屆時遭匡列，只要快篩陰性就可外出。圖為家用快篩示意圖。

▲一旦第3劑加快篩取代居隔，民眾屆時遭匡列，只要快篩陰性就可外出。圖為家用快篩示意圖。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一日推估，疫情高峰可能會在5月中、下旬，他透露，未來整體的管制措施若要開始放寬規定，「會先從打過3劑或完整接種疫苗的人開始，呼籲大家疫苗儘速打好打滿。」

兼顧防疫與正常生活，本刊掌握，隨著確診人數預計在5月底前進入高峰期，避免因接觸確診者而遭匡列隔離的人數暴增，影響上班、上課，而癱瘓大眾日常生活，決策高層透露，政府正評估逐步放寬隔離管制措施，有意全面以3劑疫苗加快篩取代居家隔離，以疫苗施打速度推算，新措施推估最快6月上路，屆時若接觸確診者遭匡列，只要打滿3劑、快篩陰性就可出門，不用再居隔，等於國內先「半解封」。

蘇貞昌（中）1日在擴大防疫會議中表示，因99.7％均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施。（行政院提供）

▲蘇貞昌（中）1日在擴大防疫會議中表示，因99.7％均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施。

為確保防疫量能與韌性，指揮中心從4月26日起先將原本7天的居家隔離天數，縮短為「3＋4」天，即3天居家隔離加上4天自主防疫，自主防疫期間如須外出，只要快篩陰性就可出門，但須佩戴口罩，且僅限工作及採買生活必需品，並禁止聚會、聚餐、餐廳內用與不特定對象接觸。新制上路當天就有約6.7萬人解除隔離，至4月28日止，全台居隔人數僅剩2萬1,836人。

「等疫苗接種率上來，就會採用全面3劑加快篩即免居隔！」決策高層表示，因這波疫情確診者多數都是輕症或無症狀，世界各國的防疫措施也朝與病毒共存、放寬管制調整，目的是要兼顧防疫仍能維持正常生活，因此前提就是壓低中重症的人數，才不會壓垮醫療量能、影響日常生活，而避免中重症的關鍵就在第三劑疫苗的施打率。



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