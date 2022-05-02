影／蔡英文祈求「醫神」保生大帝保佑疫情　親為火獅開光點睛

▲總統蔡英文發布保生文化祭影片，親自為火獅開光點睛。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前前往大龍峒保安宮參拜，祈求「醫神」保生大帝保佑台灣疫情平安，2日蔡英文也於官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」第三集，內容記錄總統參香過程，以及親自為火獅開光點睛等橋段。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，保生大帝是民間的醫神，是台灣很重要的信仰，也是人民重要的心靈寄託，疫情期間，為祈求台灣平安，蔡總統日前特別前往保安宮參拜。

范綱皓說，「有英鬥陣」系列影片，繼青山宮八將、白沙屯媽祖進香，推出第三集以「保生文化祭」為主軸的影片，每年的保生文化祭更是北台灣重要的宗教盛事，其中的「放火獅」儀式，更是一大亮點，施放火獅，是象徵送走瘟疫，讓人們遠離疾病。

范綱皓指出，總統十分重視台灣的傳統文化保存，因此日前也抽空，與保安宮廖武治董事長互動，並特別鼓勵製作火獅的紙藝師李清榮，感謝他保存台灣傳統紙藝的努力，也親自為火獅開光點睛。

范綱皓表示，「有英鬥陣」系列影片，透過蔡總統的視角，希望讓更多人從不同的角度，認識傳統宮廟文化與台灣特色。

▼總統蔡英文發布保生文化祭影片，親自為火獅開光點睛。（圖／民進黨提供）

