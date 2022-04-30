　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國際不打小孩日是重要宣示」　蔡英文：推動非暴力、零體罰教養

▲▼蔡英文出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文30日出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動時表示，430國際不打小孩日，這是一項重要的宣示，她感謝人本教育基金會推動非暴力、零體罰的教養方式，讓愛的教育，在社會各個角落扎根。

蔡英文表示，今天是430國際不打小孩日，這是一項重要的宣示。她要感謝人本教育基金會，過去17年來，積極響應國際不打小孩日的活動，努力在國內推動非暴力、零體罰的教養方式，讓愛的教育，在社會各個角落扎根。

除了小朋友的教育之外，蔡英文也表示，這幾年來，政府積極推動母語教育，我們的本土語言課程，除了閩南語、客語、原住民語，再新增了閩東語和台灣手語。  蔡英文感謝新竹市母語協會，長期對母語政策的支持，也協助母語的推廣，未來政府會繼續努力，行政院有一個計畫加碼投入資源，鼓勵大家不只在家裡、在學校說母語，也能把母語融入日常生活中，這樣才能把台灣豐富的族群文化，一代又一代傳承下去。

由於今天是五一連假的第一天，蔡英文在致詞時表示，面對疫情的挑戰，我們要「戒慎而不恐慌」，大家要盡快打滿三劑疫苗，小朋友的疫苗也即將開始施打，請家長們多多考慮，家中的長輩，請大家互相提醒，要趕快去打疫苗，透過積極防疫、穩健開放的方式，朝正常生活的方向邁進。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，今天是4月30日國際不打小孩日，人本教育基金會從2006年結合將這個節日，在台灣推動零體罰，建立一個不打小孩的國家。 她指出，教育最重要的就是啟發呵護人試試看的勇氣，還有信心，不打小孩不只是為了維護小孩成長的權利，免於暴力的權利，不打小孩還是為了，讓我們每一個大人可以自由解放，不需要被過去成長經驗綁架的權利。

新竹市母語協會秘書長翁靖宜表示，聯合國《兒童權利公約》裡面，兒童教育的目標之一是培養父母、孩子自己的文化認同、語言與價值觀，文化認同的概念裡，包含自我認同，自我與文化認同的基礎穩固，對自己的母語和文化有自信，第一的優點，是未來面對全世界競爭，才有辦法拉高差異，能與別人較量；第二個優勢，是讓孩子體認語言沒有優劣之分，建立多元語言的友善環境，成做台灣社會的基礎。

▼蔡英文出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動。（圖／民進黨提供）

▲▼蔡英文出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動。（圖／民進黨提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
全家去迪士尼玩！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸
女星突解鎖「上圍三級跳」辣照！　老公崩潰：妳不是我老婆
直播主之亂發源地動作了　高雄警拋連千毅「五體投地」照揭刑期
米可白遭轟愛慕虛榮　二度怒斥「前夫月給30萬」：饒了我
快訊／本土確診3天累積破3.8萬例　蘇貞昌明視察指揮中心
快訊／味全龍遭疑隱瞞疫情　聯盟要查了：最重罰200萬
家長注意！莫德納先別抽單　輝瑞「還沒收到出貨通知」
「跟跳劉畊宏毽子操」有多難？網狂爆汗：一週有效
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／疫情爆發！本土確診3天累積破3.8萬例　蘇貞昌明視察指揮中心

「國際不打小孩日是重要宣示」　蔡英文：推動非暴力、零體罰教養

台灣醫學科學家第一名是他　才剛嗆柯文哲「不懂流行病回去讀書」

快訊／新北市副市長陳純敬確診！快篩陰PCR陽　侯友宜急篩陰性

他批蔡英文「放生」確診教召員　「被部屬唾棄的就是這種長官」

兒童即將開放接種疫苗　蔡英文：請家長們多多考慮

國民黨議員竟邀陳其邁入黨　綠營：藍營基層小雞陷集體焦慮

教召入營首篩全陰性、再篩數人陰轉陽　軍方：火速送醫PCR確診

誤批陳時中說謊　邱顯智道歉「罰寫三次」：我沒查證清楚

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

快訊／疫情爆發！本土確診3天累積破3.8萬例　蘇貞昌明視察指揮中心

「國際不打小孩日是重要宣示」　蔡英文：推動非暴力、零體罰教養

台灣醫學科學家第一名是他　才剛嗆柯文哲「不懂流行病回去讀書」

快訊／新北市副市長陳純敬確診！快篩陰PCR陽　侯友宜急篩陰性

他批蔡英文「放生」確診教召員　「被部屬唾棄的就是這種長官」

兒童即將開放接種疫苗　蔡英文：請家長們多多考慮

國民黨議員竟邀陳其邁入黨　綠營：藍營基層小雞陷集體焦慮

教召入營首篩全陰性、再篩數人陰轉陽　軍方：火速送醫PCR確診

誤批陳時中說謊　邱顯智道歉「罰寫三次」：我沒查證清楚

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

特斯拉深夜淒厲哭喊「我死得好冤」！女駕駛嚇壞逃出車外

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

老四逆襲破除！ONE TEAM奪下《傳說》GCS春季冠軍　250萬獎金到手

德保拉K暈桃猿　生涯首次無四死完封勝

林子豪開轟3打點　統一5比0送富邦7連敗

「展場教母」錢珊綾單身20年被逼婚　女兒勸：小心錯過了保鮮期

女星突解鎖「上圍三級跳」辣照！　老公崩潰喊：妳不是我老婆

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

首宗實名制快篩試劑竊案！兄幫弟買2盒　順手拿回千元鈔

直播主之亂發源地動作了　高雄警拋連千毅「五體投地」照揭刑期

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

政治熱門新聞

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

台灣醫學科學家第一名是他　才剛嗆柯文哲「不懂流行病回去讀書」

快訊／港湖議員初選「女僕裝」何孟樺出線　民主活水許菡芸飲恨

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

快訊／新北市副市長陳純敬「快篩陰PCR陽」確診

美國議員「買波音787」口譯關鍵字也消失

快篩陽當確診「高雄不適用」　柯文哲認同陳其邁

110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

快訊／本土確診3天累積破3.8萬例　蘇貞昌明視察指揮中心

民進黨議員販毒遭起訴「無期徒刑」　國民黨：蔡英文反毒宣示破功

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

更多熱門

相關新聞

何志勇批蔡英文「放生」確診教召員

何志勇批蔡英文「放生」確診教召員

本土疫情快速升溫，傳出有民眾教召不幸染疫，卻被要求「噤口」，但衛福部長陳時中卻說別過度擔心。對此，國民黨文傳會副主委何志勇30日在臉書批評，總統蔡英文身為三軍統帥，既要求國軍在疫情下持續教召，又不給予防疫的必要資源，讓參與教召的後備軍人自行承擔健康風險，以及染疫後所可能造成家庭經濟的衝擊，「如果這是民進黨高層對待軍人的心態，我必須嚴肅提醒蔡英文總統，被自己的部屬唾棄的，就是這種長官！」

蔡英文今未親祝壽史王　總統府曝原因

蔡英文今未親祝壽史王　總統府曝原因

民進黨議員販毒遭起訴「無期徒刑」　國民黨：蔡英文反毒宣示破功

民進黨議員販毒遭起訴「無期徒刑」　國民黨：蔡英文反毒宣示破功

蔣萬安批蔡政府推拖「最低工資法」立法　失信千萬勞工

蔣萬安批蔡政府推拖「最低工資法」立法　失信千萬勞工

快訊／總統府再增3確診者　1員工、2憲兵染疫

快訊／總統府再增3確診者　1員工、2憲兵染疫

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面