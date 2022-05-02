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柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

記者杜冠霖／新北報導

台北市長柯文哲日前抱怨，北市兒童打莫德納疫苗的同意書都發下去了，但中央突然宣布兒童BNT月中將抵台，「命令搞得我們第一線人員一下前進一下後退，會發瘋」。對此，新北市長侯友宜2日表示，這些問題其實新北市有、全國都有，因為BNT要來了，也有很多家長期待BNT，「每個人都有自己的想法，我們都尊重，這些基層的聲音相信全國都一致。」

柯文哲1日下午在疫情記者會抱怨，北市家長同意書都發了，現在才講BNT要來，「天啊，那現在怎麼辦？你是家長你怎麼辦，是打還是不打？對我來講也是很困難，打疫苗就一次去，就一次打完，現在莫德納一半的人想一想不打了，一半的人要打BNT，下次這批人還要再來打一次。」

柯文哲說，他常常呼籲，疫苗政策如果可以的話，就講清楚，例如這次全部打莫德納，下次全部打BNT，你就講清楚，「現在這樣就很累，狀況已經敵情不明到戰情緊急，命令又搞得我們第一線人員一下前進一下後退，會發瘋，真的。」

對於兒童疫苗接種問題，侯友宜回應，台北市這些問題其實新北市有、全國都有，因為BNT要來了，也有很多家長期待BNT，「每個人都有自己的想法，我們都尊重，這些基層的聲音相信全國都一致。」

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

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