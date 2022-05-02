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韓泡菜妹嗨玩19禁遊戲！用男友勃起陰莖「套圈圈」　下秒瘀青骨折

▲▼情侶甜蜜恩愛。（示意圖／CFP）

▲南韓一對年輕情侶閨房恩愛時玩「套圈圈」，導致陰莖受損瘀青。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／編譯

情侶或夫婦往往有著不可告人的「私房情趣」，不過南韓一名年輕的女網友近日卻發文透露，最近她和男友愛愛時，利用男友勃起的陰莖玩「套圈圈」遊戲，沒想到下秒卻聽到清脆的響聲，這才發現男友的陰莖出現瘀青，疑似為骨折。

根據南韓網媒《Insight》報導，南韓一名年輕的女網友昨（1）日在大學生匿名網路論壇發文求救，她表示最近非常沉浸於與男友玩19禁遊戲的情趣中，這天更將男友勃起、硬梆梆的陰莖當作套圈圈時的木棍，玩起夜市會出現的「套圈圈」遊戲，豈料卻發生兩人意想不到的事故。

▲▼ 南韓女網友在男友身體重要部位玩「套圈圈」。（示意圖／翻攝自韓網）

▲南韓女網友在男友身體重要部位玩「套圈圈」。（示意圖／翻攝自韓網）

該名女網友表示，男友的陰莖似乎因強大的物品丟擲力道，而被撞到「骨折」，頓時造成陰莖出現瘀青，使得她自己本人不知該如何是好，「現在開始瘀青了，聽說之後可能會出現後遺症，導致陰莖歪一邊，我該開始準備精神賠償金嗎？」

該名女網友在回覆其他網友問題時透露，意外是在女方玩「套圈圈」時發生的，她還表示原先是男友主動提議，才會拿一般兒童用來套圈圈的玩具，在男友陰莖勃起時丟擲，沒想到卻失誤將男友陰莖撞到瘀青、骨折。

▲▼南韓女網友發文訴苦。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓女網友發文訴苦。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，人類的陰莖雖然不像其他動物一樣有骨骼，不過仍是有海棉體的成份，若男性在陰莖勃起的狀態下做出過激的動作，恐怕造成海綿體撕裂傷、白膜破裂，使男性感受到彷彿骨折的現象，且由於是在男性血液集中凝固在陰莖處，因此恐怕引發出血過多，其所產生的衝擊力道造成疼痛與出血，進而導致陰莖浮腫、產生瘀青。

若海綿體嚴重損傷，恐須進行手術，就算未來陰莖逐漸恢復，恐怕也會產生陰莖變形、甚至陽痿等後遺症。

網友對此表示，「到底是怎樣套圈圈，才會丟到陰莖骨折斷裂」、「與其給補償金，還不如去想該怎麼好好在醫院照顧男友」、「光想就覺得超痛」。

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