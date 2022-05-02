　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希臘迎夏日旅遊季「解除入境限制」　戴口罩就能搭機！免疫苗證明

▲▼希臘疫情趨緩，宣布自5月起解除旅遊限制。（圖／路透）

▲希臘疫情趨緩，宣布自5月起解除旅遊限制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情持續至第3年，許多國家紛紛採取與病毒共存的政策。希臘趕在關鍵的夏季旅遊旺季來臨之前，宣布取消國內外航班的防疫禁令，所有出入境旅客今後無須再出示疫苗接種證明、陰性證明等文件，只要戴口罩就能上飛機。

路透社報導，希臘為了迎接夏日旅遊旺季，民航局宣布自5月1日起，國內外航班的乘客與機組人員只需佩戴口罩就能搭機，取消了過去檢附疫苗接種證明、新冠康復證明或陰性篩檢結果證明的規定。迄今為止，希臘累計超過332萬例確診，2.9萬人因染疫死亡。

路透指出，希臘通常在4月24日的東正教復活節過後，即開始進入旅遊旺季，當局預估今年將迎來大量遊客，預期觀光收入可達到2019年疫情爆發前的80％水準。隨著病例降低，希臘的各地餐館與零售商店恢復至100％營業，沒有疫苗接種證明的顧客只要佩戴口罩就能進入店內。

另外，鄰近台灣的南韓也在今天（2日）開始正式取消戶外口罩禁令，是時隔566天以來，首次解除強制戴罩政策。南韓MBC記者一早上街發現，有民眾在上班路上還是習慣戴著口罩，但也有人已經摘下口罩。不過，南韓目前仍規定，在50人以上的戶外集會、演唱會，以及室內空間、大眾運輸工具上等場所需要戴上口罩。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施出爐
每天買10張股票「今年將賺2500萬！」　本金曝光傻了
18歲先有後婚　雙寶媽當酒店妹養家：婆家沒把我當人看
內裝接近自強號！　體驗「類火車」1小時驚呆他
確定了！　前MLB球星加盟中信兄弟
快訊／基隆長照中心爆12人確診！　1人死亡
鄭家純突拋「全裸畢業」震撼彈！　認：那裡是粉紅色
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍總參謀長親赴烏東前線　烏軍突襲！傳受傷急返俄治療

莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用　輝瑞BNT有望同獲准

希臘迎夏日旅遊季「解除入境限制」　戴口罩就能搭機！免疫苗證明

南韓戶外今起不用戴口罩！確診降至2萬例創87天新低　街頭實景曝

比爾蓋茲警告：更致命新冠變異株恐現世　傳播力更強

她深夜「躲家暴男」帶3孩攔巴士　18歲司機帥翻！直送親戚家被讚爆

俄羅斯外長曝「勝利日」與烏克蘭戰爭無關　俄軍正力阻核戰爆發

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

「孝女」借1624萬元稱遭恐嚇詐財　被戳破賭博全輸光

公務員主管狂看辣妹泳裝照　2年偷懶453小時！丟臉下場曝

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

陸無人車竟自動向前開　穿越馬路巧停商店門口

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

俄軍總參謀長親赴烏東前線　烏軍突襲！傳受傷急返俄治療

莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用　輝瑞BNT有望同獲准

希臘迎夏日旅遊季「解除入境限制」　戴口罩就能搭機！免疫苗證明

南韓戶外今起不用戴口罩！確診降至2萬例創87天新低　街頭實景曝

比爾蓋茲警告：更致命新冠變異株恐現世　傳播力更強

她深夜「躲家暴男」帶3孩攔巴士　18歲司機帥翻！直送親戚家被讚爆

俄羅斯外長曝「勝利日」與烏克蘭戰爭無關　俄軍正力阻核戰爆發

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

「孝女」借1624萬元稱遭恐嚇詐財　被戳破賭博全輸光

公務員主管狂看辣妹泳裝照　2年偷懶453小時！丟臉下場曝

南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施：車陣逾5km禁止進入

疫苗捕蚊不可少　農業局：日本腦炎免煩惱

快訊／林俊憲助理喉嚨癢快篩陽性　辦公室緊急改採居家上班

俄軍總參謀長親赴烏東前線　烏軍突襲！傳受傷急返俄治療

直擊臨櫃報稅首日！國稅局湧人潮　26萬戶已完成申報

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！狠砸57萬變身　網驚：認不出來

迎新宿營「拔毛獻祭」　他遭學長姊霸凌：榨的油可以生超大的火

屏東自小客暗夜高速衝撞！紅綠燈「斷頭」落地　駕駛搶救中

每天買10張股票「今年將賺2500萬」　投入金額驚呆！網刷+1求教學

2022桃園市議員選戰　國民黨桃園區初選民調凌濤、張碩芳勝出

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

新娘遭前男友當眾射殺　婚禮變葬禮

拜登對台首項軍售喊停！　220億元自走砲案取消

公務員上班狂看正妹辣照453小時！　丟臉下場曝

Omicron新亞變種恐掀新疫情！　專家曝1關鍵降衝擊

南韓戶外今起不用戴口罩！　首爾街頭實景曝

麥當勞員工曝「這飲料」絕對不要點

美國3追風者觀測龍捲風　返程時卻全數喪命

18歲護士吊屍醫院牆外　疑遭高層性侵殺害

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

俄軍通話「下令使用化武」殺死所有烏克蘭人

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

亞速鋼鐵廠撤離平民行動開始！　首批100人

車臣軍官炫戰績　直播一半炮擊慘死

「孝女」借1624萬元稱遭詐財　被戳破賭博全輸光

更多熱門

相關新聞

南韓戶外今起不用戴口罩！　首爾街頭實景曝

南韓戶外今起不用戴口罩！　首爾街頭實景曝

南韓新冠肺炎疫情，在經歷Omicron變種病毒帶來的高峰後明顯趨緩，今（2）日通報的單日新增確診更降至2萬例，創下87天以來新低紀錄。南韓政府宣布，從2日起解除戶外口罩令，包括街道、地上車站月台、結婚典禮會場、運動場等皆可以脫下口罩。不過政策實施的第一天，大部份民眾卻仍不敢輕易脫下口罩。

比爾蓋茲：更致命新冠變異株恐現世

比爾蓋茲：更致命新冠變異株恐現世

「孝女」借1624萬元稱遭詐財　被戳破賭博全輸光

「孝女」借1624萬元稱遭詐財　被戳破賭博全輸光

Omicron新亞變種恐掀新疫情！　專家曝1關鍵降衝擊

Omicron新亞變種恐掀新疫情！　專家曝1關鍵降衝擊

徐巧芯批衛福部次長：罰300萬或下台

徐巧芯批衛福部次長：罰300萬或下台

關鍵字：

希臘南韓口罩禁令脫口罩旅遊限制入境限制COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

鳳梨全裸回嘴連千毅！「驚見19.5cm外露」

上海「恐怖活人裝屍袋」影片引網怒

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面