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「孝女」借1624萬元稱遭恐嚇詐財　被戳破賭博全輸光

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲南韓一對夫婦的女兒敗光他們的積蓄。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓一對夫婦辛辛苦苦積蓄大半輩子的錢，近日卻發現銀行裡1670萬韓元（約新台幣40萬元）突然消失，追查紀錄發現竟然是女兒和銀行借了7億韓元（約新台幣1624萬元），因此被銀行扣利息。女兒起初還謊稱被以殺害父母為由恐嚇詐財，之後才坦承借來的錢全都玩網路賭博輸掉了。

《朝鮮日報》報導，該名不孝女的媽媽今年50多歲，當老師辛苦大半輩子，就在要退休前的幾年月拿到工資單時，突然發現銀行帳號裡的1670萬韓元不翼而飛，於是和丈夫一起追查原因，之後卻發現有人在他們不知情之下，分別和銀行借款30次，總額高達7億韓元。

事件後來追查到女兒身上，女兒當時謊稱自己接到陌生來電，對方威脅不給錢就殺死父母，她在情急之下只能匯錢然後報案，但她告訴警方因為當時太過害怕，一鍵就把她和歹徒的對話紀錄全刪除了。她還強調，父母的事不能大意，若重來一次還是會這麼做。

事件在專家將手機資料復原後發生轉折，他們並沒有在女兒的手機裡找到任何被恐嚇的線索，反而發現遊玩賭博網站的紀錄。據了解，女兒去年8月開始上賭博網站，之後一路沉迷，今年1月向銀行貸款將賭注增加到1000萬韓元（約新台幣23萬元），雪球愈滾愈大。

女兒百口莫辯，最終坦承錢全都是玩賭博輸光的，她說一開始只是從1萬韓元（約新台幣231元）、2萬韓元（約新台幣463元）開始玩，漸漸地知道自己沉迷其中卻無法脫身。

事實上相關網路賭博沉迷問題在COVID-19疫情爆發以來，就在南韓迅速蔓延，深陷賭癮者都難以自拔，需要認知這是一種病，接受治療和幫助才可能走出來。2021年，南韓共有近1.75萬人尋求成癮諮詢，數據是2018年8524人的2倍多。

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