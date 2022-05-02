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文在寅卸任前最後一次特赦！是否特赦李明博、李在鎔　最快今明揭曉

▲▼李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

▲南韓前總統李明博很有可能在今年佛誕節獲文在寅政府特赦。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅將於本月9日卸任、長達5年的總統任期正式劃下句點，不過在今年佛誕節（5月8日）特赦中，外界研判關於前總統李明博、三星電子副會長李在鎔、前慶尚南道知事金慶洙的特赦呼聲最高。韓媒分析，文在寅在考慮是否特赦上述人士的時間相當緊迫，最遲今、明得給出結論。

根據《韓聯社》，文在寅將於近日考慮是否執行總統任期內的最後一次特赦，其中關於是否特赦李明博、李在鎔、金慶洙的呼聲為最高，考量到明（3）日將召開任內最後一次的國務會議、以及決定特赦後法務部得召開赦免審查委員會，最快將於2日以內給出結論。

關於此次佛誕節總統特赦的可能人選名單，包括前總統李明博、前慶尚南道知事金慶株、三星電子副會長李在鎔（先前僅為假釋出獄）、前法務部長曹國之妻鄭慶心（前東洋大學教授）、前統合進步黨國會議員李石基。

▼李在鎔去年8月13日假釋出獄，不過因尚未獲得特赦，仍受法律就業限制的規範。（圖／路透社）

▲▼三星電子副會長李在鎔13日假釋出獄。（圖／路透社）

▲▼南韓前法務部長曹國之妻、東洋大學教授鄭慶心。（資料照／達志影像）

▲南韓前法務部長曹國之妻鄭慶心。（資料照／達志影像）

對於是否支持特赦李明博，儘管民調上還是反對大過贊成，不過表示贊成的受訪者仍占4成之多。因此，文在寅先前答覆青瓦台官網請願時就特別指出，許多意見表示在成特赦李明博。當時外界便解讀，文在寅最有可能在卸任前特赦李明博。

現執政黨共同民主黨的黨內核心關係人士向《韓聯社》透露，「據我所知，文在寅總統其實從很早以前就開始考慮是否特赦李明博前總統。現在（共同民主黨）黨內一致認為，李明博、金慶洙最可能獲得特赦。」

至於是否特赦前法務部長曹國之妻鄭慶心，由於6月即將舉行地方選舉，距今只剩1個月，考量到若特赦鄭慶心恐怕將失去中間選民的選票，因此不敢斷然決定特赦。

▲▼文在寅25日在青瓦台邀請出入記者召開懇談會。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅考慮是否特赦李明博、李在鎔，在時間上相當緊迫。（圖／達志影像／newscom）

根據韓國社會輿論研究所（KSOI）於4月29至30日，針對1012名年滿18歲以上民眾所實施的民調，結果顯示贊成特赦李明博者占40.4%、反對特赦者則占51.7%；至於是否特赦李在鎔，贊成者比例高達68.8%、反對者則僅23.5%。

報導分析，共同民主黨執意於3日召開國會本會議通過「檢偵完剝」（검수완박，指完全剝奪檢方偵查權，實施檢方偵查權、起訴權的完全分離）的所有相關法案，因此已先申請將國務會議延期，一旦國務會議延期至4日或以後，則文在寅有更多的時間思考是否特赦李明博。

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