唾液快篩2天火速過！　徐巧芯批衛福部次長：罰300萬或下台選一個

▲徐巧芯怒嗆衛福部政務次長薛瑞元，罰300萬或下台選一個 。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

民眾對於「唾液快篩」議題十分關切，國民黨立委林奕華4月27日對此提出質詢，衛福部政務次長薛瑞元當時表示，「沒有廠商申請」。但是在29日就有唾液快篩火速通過。對此台北市議員徐巧芯怒嗆薛瑞元，「罰300萬還是要下台？請自己選一個」。

徐巧芯在臉書發文表示，在臉書上揭露「福又達」以及「高端」的關係，並且相當疑惑為什麼4/27衛福部還說沒有廠商送申請，4/29不到一天半，該廠就可以火速通過。如今事情有了新進度，果然有人在騙。

徐巧芯指出，林奕華提出質詢是在4月27號，衛福部次長這句「沒有廠商申請」，就是在說謊。

▲衛福部次長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）



徐巧芯說，不僅4月27日前就有廠商申請，更不只有這一家，還有其他四家廠商也有申請，不過他們接到政府要求補件的時間都比福又達更晚，最晚的一家4月28才收到補件通知，那當然沒有辦法跟福又達在同一條起跑線上。

徐巧芯強調，「我不是反對唾液快篩，反而是非常支持應儘速進口」，才對於政府先前遲遲不開放，又突然火速只給其中一間通過有所疑慮。

徐巧芯怒嗆，現在證明了，衛福部的官員在國會公然對立委、人民講了假的訊息，要罰300萬還是要下台？請自己選一個。

徐巧芯指出，如果不是刻意說謊而是沒有掌握清楚，那麼衛福部是不是當天下午就應該發出新聞稿更正，而不是現在被大家揭穿以後才改口。

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