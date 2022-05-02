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Omicron新亞變種能避開抗體　恐掀新疫情！專家曝1關鍵降衝擊

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲Omicron出現新亞變種病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社約翰尼斯堡1日綜合外電報導

南非科學家發現，COVID-19變異株Omicron的兩個新亞變種，能避開人體先前感染時產生的抗體，足以引發新一波疫情，但在接種過疫苗者的血液中，其增長能力會差很多。

來自幾個機構的科學家，正在檢查上個月被世界衛生組織（WHO）加入其監測名單的BA.4和BA.5這兩個Omicron亞變種。他們從去年年底Omicron首次出現時感染過Omicron的39名參與實驗者身上，採集了血液樣本。

這些人當中有15人接種了疫苗，其中8人接種輝瑞疫苗，7人接種嬌生疫苗，其他24人未接種。

研究稱：「接種疫苗的這一組顯示高出約5倍的病毒中和能力（neutralisation capacity）…且應該得到更好的保護。」

在未接種疫苗的樣本中，與Omicron最初的BA.1亞型相比，暴露於BA.4和BA.5時，產生的抗體幾乎減少8倍。而接種疫苗的人，血液產生的抗體減少3倍。

官員們和科學家4月29日表示，南非可能比預期更早進入第5波COVID疫情，這要歸咎於感染情況似乎在Omicron亞變種BA.4和BA.5推動下持續上升。

南非6000萬人口中，只有約30%完全接種疫苗。研究稱：「基於中和逃逸（neutralisation escape），BA.4和BA.5有可能導致新的感染浪潮。」

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