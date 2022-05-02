連4天破萬例　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

記者陳俊宏／綜合報導

5/1新增1萬6936例本土確診，再創歷史新高，也是連4天破萬。對此，毒物科專家招名威提醒，沒確診或沒有「疑似」確診，近日都不要去快篩站，被染疫的機率會非常高。

招名威在臉書說，在家自我快篩的理由？我們依然要生活，疫情消失前，與病毒共存，我們並非什麼都不做，而是減少感染風險為第一，第二確保自己的健康；居家快篩不只是預防無症狀確診的可能性，更重要的是，當你身體感覺微恙在自我懷疑的時候，更是派上用場。

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▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

招名威指出，篩檢站陽性率49%，這是一個高的誇張的數字，表示去那邊篩檢的人，兩個就有一個是陽性，如果你當下篩出來是陰性，這不表示3天後你還會是陰性喔，因為你可能會被傳染，潛伏3天後發病。

招名威提醒，畢竟這麼多人排長龍，再說這麼多確診的人同時聚在那，甚至比任何一個地點風險都高，所以沒確診或沒有「疑似」確診，近日都不要去快篩站，在家自行快篩風險還是比較低。

1日新增1萬6936例本土，其中以新北市5810例最高，其次為台北市4134例。台北市長柯文哲表示，台北市7大公費篩檢站4/30陽性率高達49.1％，市民快篩陽性才來做PCR，否則本來沒有感染，結果接觸太多就確診。