出門玩一趟確診！台北女揭露採檢、隔離流程：不是3＋4

▲女子出門玩一趟後確診，公開整個處理流程。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

目前本土疫情持續延燒，許多人擔心確診不曉得怎麼辦。對此，台北一名林姓女子分享自身經歷，並告知一般民眾可能會誤會的地方，確診者隔離並非近期推出「3+4」，而是像以前一樣「10+7」。

這名女子在臉書社團「信義區三兩事」分享，她與朋友們前往花蓮遊玩，返回台北後陸續出現症狀，她4月21日時症狀明顯，自行前往台安醫院檢查，被要求下載健保快易通後，在醫院外面搭的棚子進行了快篩、PCR採檢，確定是陽性後，醫師會開藥，再讓患者自行回家，後續也會收到確診、隔離通知書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子得知確診後，也立刻向北市衛生所回報，關懷中心的效率不差，立刻就領到了關懷包，接著又收到衛生局打電話關心，整個疫調時間約2個小時，詢問得相當徹底，結束後開始進行隔離，一共要隔離10天，後續還要7天自主健康管理。

▼女子採檢後確診，詳細揭露了整個處理過程。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）



女子表示，目前有許多人以為確診隔離是「3+4」，但其實這是密切接觸者的隔離時間，PCR確診陽性後，是要隔離「10+7」。對於整個流程，女子也說明，若真的不幸確診，還是要善於利用關懷中心的電話，1999已經被快被打爆，就不用再去打了。

對於女子的經驗分享，網友們則留言回覆，「謝謝您，好清晰的流程，讓人不再那麼懼怕反而可以穩住心情處理後續～希望版主早日康復健壯」、「祝您早日康復，謝謝您切身的分享文」、「簡單明瞭太謝謝你了，早日康復。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完