綠營傳「合作黃珊珊」！他堅持反對：執政黨要提出自己的候選人

▲民進黨傳出禮讓黃珊珊的消息。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

2022年底即將舉行選舉，有消息傳出，民進黨可能會與台北市副市長黃珊珊合作。對此，民進黨立委何志偉則說，他堅持反對禮讓他人選台北市長，一個負責的執政黨，絕對要提出自己的首都市長候選人，黨內也應盡快澄清，別讓錯誤訊息蔓延。

選戰即將逼近，衛福部長陳時中是綠營呼聲最高的候選人，但因為目前疫情狀況嚴峻，何時能緩解還不明朗，陳時中是否能參選，仍有變數。

對此，民進黨內部疑似也有傳出消息，有人拋出「是否與黃珊珊合作」的想法。台北市長柯文哲1日也說，黃珊珊可以跟每個人合作，但地方政治不要搞意識形態。

▼對於禮讓黃珊珊的說法，何志偉堅決反對。（資料照／記者呂晏慈攝）



對於此一說法，民進黨立委何志偉則說，他堅持反對這項議題，2014年民進黨禮讓柯文哲時，他就持反對立場，黨內應該自己提出好的人選，才是對民眾負責的表現，1日又有「禮讓黃珊珊」的消息傳出，無論從何而來，只要黨內有人這樣想，就是「萬萬不可」，一個負責的執政黨，絕對要提出自己的首都市長候選人。

何志偉認為，陳時中部長是最好的接任人選，也有許多市民、支持者有相同的期盼，希望部長能將防疫的經驗帶到台北市，讓市民能更深刻地感受，同時也讓部長發揮治理城市的長才。何志偉也呼籲，黨內應該盡速澄清，民進黨不會禮讓其他人，別讓錯誤消息蔓延。

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