台灣兒科醫學會提出「6+6」確診指引建議　6症狀家長立刻打119

▲「台灣兒科醫學會」提出「6+6」項指引建議，針對新冠肺炎COVID-19確診的兒童個案，給出具體建議。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣進入逐步與病毒共存階段，但是由於現階段只剩兒童還沒打疫苗，使得許多家長相當關切兒童是否該打疫苗，以及有發生哪些症狀時，應將孩子立即就醫。對此「台灣兒科醫學會」在1日提出最新的聲明，包括6項疫苗建議，以及「6+6」的確診個案指引。

台灣兒科醫學會最新聲明稿

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1: 支持 6-11 歲兒童接種新冠肺炎疫苗

2: 不可忽視兒童受新冠病毒感染的影響

3: 兒童接種新冠疫苗具安全性和有效性

4: 兒童接種疫苗心肌炎之機率低於青少年

5: 兒童莫德納和BNT並無絕對優劣

6: 充分了解後再做決定，潛在疾病者儘早接種

台灣兒科醫學會提出「6+6」項指引建議，針對新冠肺炎COVID-19確診的兒童個案，給出具體建議，兒童居家照護期間，適合需轉介視訊診療或建議住院的6種情況

包括：

1.一歲以下有症狀者。

2.發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗。

3.退燒後持續活動力不佳。

4.持續嘔吐。

5.超過12小時未進食或未解尿。

6.退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛。

兒童出現以下6種症狀，家長需要立刻打119，或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台：

1.抽搐。

2.意識不佳。

3.呼吸困難或有胸凹現象。

4.唇色發白或發紫。

5.血氧飽和度低於94%。

6.肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

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