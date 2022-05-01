快訊／金門+11！4熱點足跡公布　藥局快篩試劑5／2暫售1天

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣今(1日)新增11例本土確診個案，縣府也根據疫調結果，公布4處熱點足跡，呼籲民眾若有足跡重疊務必注意健康管理。此外，因應物流人力吃緊，快篩試劑在明(2日)除金寧、列嶼衛生所外，其餘販售點、藥局均暫停販售1天，並視到貨狀況另行公告。

▲金門篩檢站狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣府表示，今日新增11名確診者，確診累計80例，目前收治中48例，其中1位因有心血管疾病，屬高風險群，入住加護病房。

縣府表示，整體分流精神是中、重症確診個案以安置在部立金門醫院治療為原則；輕症及無法1人1室的無症狀個案，以收治於加強版防疫旅館和集中檢疫場所作為分流；對於無症狀的確診個案及有特殊照顧需求的個案，例如小朋友等，則以居家照護計畫予以關懷。

另經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者72人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲金門篩檢狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

針對確診者在金門的足跡，縣府掌握到的資訊，個案8(K77)，包括：4月30日搭乘B7-8807立榮航空臺北往金門航班；個案11(K80)，包括：4月30日搭乘華信航空10:50臺北往金門AE1267航班、民俗文化村、馬山觀測站等。以上公共場所，請足跡重疊者，多注意自己健康管理。

另外，縣府今中午收到衛福部緊急通知，因國內疫情嚴峻，物流業人力吃緊，金門、澎湖與馬祖等3離島地區快篩試劑，預計5月3日再到貨。明(2)日除金寧鄉衛生所及烈嶼鄉衛生所外，其餘販售點(含特約藥局)均暫停販售1天。實際到貨狀況易受物流與天候等因素影響，實際販售時間，衛生局將另行公告，呼籲鄉親購買前，先電詢各販售據點與查看公告，以免白跑一趟。

針對民眾關心的地區學童染疫情形，目前地區收治的學童，都是輕症或無症狀個案。另地區已有金門高中、金沙國中、金沙國小附幼、何浦國小、金湖國小暨附幼、開瑄國小、賢庵國小及中正國小等8所學校因受疫情影響停課或實施預防性停課。