　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／金門+11！4熱點足跡公布　藥局快篩試劑5／2暫售1天

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣今(1日)新增11例本土確診個案，縣府也根據疫調結果，公布4處熱點足跡，呼籲民眾若有足跡重疊務必注意健康管理。此外，因應物流人力吃緊，快篩試劑在明(2日)除金寧、列嶼衛生所外，其餘販售點、藥局均暫停販售1天，並視到貨狀況另行公告。

▲▼金門篩檢狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門篩檢站狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣府表示，今日新增11名確診者，確診累計80例，目前收治中48例，其中1位因有心血管疾病，屬高風險群，入住加護病房。

縣府表示，整體分流精神是中、重症確診個案以安置在部立金門醫院治療為原則；輕症及無法1人1室的無症狀個案，以收治於加強版防疫旅館和集中檢疫場所作為分流；對於無症狀的確診個案及有特殊照顧需求的個案，例如小朋友等，則以居家照護計畫予以關懷。

另經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者72人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲▼金門篩檢狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門篩檢狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

針對確診者在金門的足跡，縣府掌握到的資訊，個案8(K77)，包括：4月30日搭乘B7-8807立榮航空臺北往金門航班；個案11(K80)，包括：4月30日搭乘華信航空10:50臺北往金門AE1267航班、民俗文化村、馬山觀測站等。以上公共場所，請足跡重疊者，多注意自己健康管理。

另外，縣府今中午收到衛福部緊急通知，因國內疫情嚴峻，物流業人力吃緊，金門、澎湖與馬祖等3離島地區快篩試劑，預計5月3日再到貨。明(2)日除金寧鄉衛生所及烈嶼鄉衛生所外，其餘販售點(含特約藥局)均暫停販售1天。實際到貨狀況易受物流與天候等因素影響，實際販售時間，衛生局將另行公告，呼籲鄉親購買前，先電詢各販售據點與查看公告，以免白跑一趟。

針對民眾關心的地區學童染疫情形，目前地區收治的學童，都是輕症或無症狀個案。另地區已有金門高中、金沙國中、金沙國小附幼、何浦國小、金湖國小暨附幼、開瑄國小、賢庵國小及中正國小等8所學校因受疫情影響停課或實施預防性停課。

▲金門個案說明。（圖／金門縣政府提供）

▲金門個案說明。（圖／金門縣政府提供）

▲金門個案說明。（圖／金門縣政府提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
快訊／新北夫妻開餐廳　「雙雙倒在廚房」失去生命跡象
22縣市1437所園校停課！本土學生單日+1838
男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」
房貸還沒付！24歲神人1招「翻倍爽進帳1000萬」
兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」
疫情大爆發　揭首推「防疫神單」台產到底賠多少
南橫超震撼「類停車場」畫面曝　塞爆動彈不得
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬6936例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

「神的侍女」酥皮　3年諸事順遂有如神助心存感恩

快訊／金門+11！4熱點足跡公布　藥局快篩試劑5／2暫售1天

兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」：可先打1劑再觀察

緩解新冠肺炎4症狀！　藥師籲民眾常備4種居家藥物

明雨彈炸全台「低溫下探15℃」！　1圖看懂一週天氣

確診喉嚨痛爆！檢疫所給炸排骨、雞排便當　他嘆：吃到拉肚子

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

快訊／北北基3縣市大雨特報　越晚越濕冷低溫下探17度

連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

「神的侍女」酥皮　3年諸事順遂有如神助心存感恩

快訊／金門+11！4熱點足跡公布　藥局快篩試劑5／2暫售1天

兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」：可先打1劑再觀察

緩解新冠肺炎4症狀！　藥師籲民眾常備4種居家藥物

明雨彈炸全台「低溫下探15℃」！　1圖看懂一週天氣

確診喉嚨痛爆！檢疫所給炸排骨、雞排便當　他嘆：吃到拉肚子

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

快訊／北北基3縣市大雨特報　越晚越濕冷低溫下探17度

連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診

北京：啟用「小湯山」方艙醫院　疫情防控處於「最緊要關頭」

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

俄軍通話「出動化武部隊」殺死所有烏克蘭人　從世界地圖上抹去

我確診了怎麼辦？　北市防疫指引一次看

外媒盤點MSI各隊實力排名　T1無懸念第一...PSG、DFM競爭前六

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」：我自認不是

一早被吵醒！睜眼見「死亡視線」守床邊逼視　媽嚇：馬上出門

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

生活熱門新聞

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

首例！統測台中某考生考試中確診秒停筆

小孩確診插管　醫提醒出現4症狀快送醫

13年來首度客滿！　天龍飯店：全台重機都來了

今增16936例！新北5810例最多

更多熱門

相關新聞

南橫超震撼「類停車場」畫面曝

南橫超震撼「類停車場」畫面曝

南橫公路1日起正式全線通車！不少民眾為重溫美景，老早就在南橫紮營過夜，為的就是要搶頭香，一覽南橫之美，而上午7點正式通車後，附近部落周邊也湧入大量車潮，南橫公路瞬間變成大型停車場。從最新影片畫面中更可以看見，放眼望去都是滿滿的重機騎士，騎士多到幾乎淹沒整片道路，僅能在本來寬度就不大的道路中，勉強擠出一點縫隙供對向來車通過，儘管如此辛苦，但很多騎士還開心喊：「頭香就是爽！」

基隆長照住民快篩陽病逝　議員質疑市府反應慢

基隆長照住民快篩陽病逝　議員質疑市府反應慢

即／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅

即／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅

當街停車狂扯騎士衣領　警看不下去出手了

當街停車狂扯騎士衣領　警看不下去出手了

全台居隔2萬人？柯：數字是假的

全台居隔2萬人？柯：數字是假的

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫金門楊鎮浯影音

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面