13年來首度客滿！　喜迎南橫通車...天龍飯店：全台重機都來了

記者楊漢聲／台東報導

這一刻等了快13年！因莫拉克颱風造成中斷，歷經12年8個月，在工程單位群策群力的努力下，於在5月1日正式「有條件通車」，通車首日民眾迫不及待上山，重型機車與汽車擠滿山上，排隊長龍延綿5公里，但也讓山上業者驚呼，等這一刻足足等了快13年。

▲台20線通車，大量上山朝聖人(車)潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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一輛輛重機及汽車湧入，路上及路旁滿滿人潮，中斷12年8個月的南迴公路，首度出現如此盛況，位於南橫東段唯一飯店「天龍飯店」一大早也迎來滿滿的重機車隊，房間也整個月都被預訂一空。

天龍飯店業者說，等這一刻足足等了快13年，即將通車前飯店前台電話就響個不停，都是打來詢問及訂房電話，5月份的房間也全數售罄，喜悅的心情無法言語，終於迎來10多年盛況。

位於台東霧鹿，開業已超過20年的天龍溫泉飯店，一直是登山客攀登南橫三星和嘉明湖健行的住宿地點，風災過後即使沒有住客，仍然堅持入夜後點亮招牌燈，被稱為南橫「最後一盞明燈」。

▲南迴公路有條件通車，湧入大量遊客，飯店業者直呼等這一刻等了快13年。（圖／記者楊鈞典翻攝）

南橫公路有條件開通，台東縣關山警察分局呼籲用路人注意管制事項，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放通行，但大型遊覽車、貨車禁止進入。

關山警察分局提醒用路人注意以下管制事項：(一)開放進入時段為上午7時至下午2時，可由梅山管制站及向陽管制站進入。(二)一般用路人下午2時後禁止進入。(三)下午3時後自大關山隧道兩端保全進行疏導梅山口至向陽路段一般用路人車離開管制路段，下午5時梅山口至向陽路段全線淨空。(四)每週星期二及星期四為道路管制日，全日不開放通行。(五)開放通行車種為未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車。(六)遇颱風期間、地震、大雨、土石流、道路結冰、山嵐起霧、邊坡坍方、路基災害及緊急事故等特殊情形，必要時將由路權單位公告封閉道路，禁止除公務目的外各式車輛進入。

另外進入管制路段內之人員及車輛，於開放進入時段以外時間擅自進入，或於開放時段未經梅山口管制站、向陽管制站登記擅入者，除責令其立即駛離管制路段外，將依法舉發開罰。於管制路段之禁止臨時停車(紅色邊線)處任意停車、臨時停車或人員下車逗留,依法舉發開罰。不可逾時逗留。

▲南迴公路有條件通車，湧入大量遊客。（圖／記者楊鈞典翻攝）