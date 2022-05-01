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應徵會計慘淪詐團車手　盜6提款卡領27萬落網狂喊冤

記者張君豪／台北報導

信義警方1日宣布破獲一起假檢警詐騙案，家住信義區的李姓老翁（75歲）2月中旬接獲詐騙集團冒充假檢警來電，對方自稱警察語帶威脅認定李男涉嫌販賣帳戶洗錢，要他提供帳戶監管否則會遭收押，李姓被害人誤判配合，將6張金融卡放置在自家樓下機車置物箱內，當天就被黃姓車手（29歲、毒品前科）取走並冒領27.8萬元新台幣，被害人報警後警方展開追查。

▲信義警方調閱監視器逮捕詐騙集團車手黃男並起獲安非他命毒品、吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方調閱監視器逮捕詐騙集團車手黃男並起獲安非他命毒品、吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方調閱監視器逮捕詐騙集團車手黃男並起獲安非他命毒品、吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方調閱監視器逮捕詐騙集團車手黃男並起獲安非他命毒品、吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警分局三張犁派出所成立專案小組偵辦、調閱車手提領款、取卡監視器後發現歹徒先後搭乘計程車、公車、徒步方式進行取款動作，意圖規避警方查緝，警方擴大調閱監視器及公車、計程車搭載紀錄後，鎖定家住新北市新莊區的黃男涉案，警方聲請搜索票、拘票後4月28日到新莊逮捕李男。

▲信義警方調閱監視器逮捕詐騙集團車手黃男並起獲安非他命毒品、吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

行動當天，並在黃男住處搜出0.48克安非他命，黃男落網後辯稱他看網路訊息應徵某公司會計，資方要他2月23日到被害人住處樓下機車置物箱拿提款卡提領現金，他堅稱是被騙才會前往取款，否認當詐騙集團車手；但警方認為他說法避重就輕太離譜，訊後依觸犯詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將持續向上溯源，追查幕後犯罪集團。

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