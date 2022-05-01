全球僅有類火車在台灣！攝影迷衝新烏日搶拍　旅客少得可憐

記者白珈陽／台中報導

台鐵工會今日依法休假不出勤，交通部推出1日限定「類火車」，其中台中往返彰化的新烏日站搭乘人數並不多，截至今日上午10時約100人，平均每車僅有12人搭乘，台鐵人員指出，與平常假日有10幾倍落差。有攝影愛好者特地前往拍攝這史上第一次的類火車，但也有乘客抱怨，由於類火車站點不多，須透過多次轉車才能到達目的地，相當麻煩。

▲因應台鐵工會發動51依法休假不出勤，台鐵推出1日限定「類火車」。（圖／記者白珈陽攝）

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中部地區推出2條路線的類火車，分別為0971「三義-后里-豐原」及0972「新烏日-成功-彰化」，其中新烏日站發車時間從早上6時至9時30分，每半個小時一車次，搭乘人數共有103人，平均每車可載40人的遊覽車僅有12名乘客。台鐵人員表示，這與平常假日的搭乘人數有10幾倍的落差。

▲▼新烏日站類火車發車時間從早上6時至9時30分，搭乘人數共103人。（圖／記者白珈陽攝）

台鐵人員分析，平常有搭火車習慣的人，對於此種「類火車」並不熟悉，不會刻意跑去搭，且適逢51連假，今天是連假第2天，該出遊的應在昨天就出發了，因此今天人數略少也是正常。

1名帶著2個兒子的媽媽要回彰化二水，對於記者詢問「類火車」是否方便？她搖搖頭表示，原本彰化到二水本來只要搭一班區間車，現在要從彰化先搭類火車到新烏日車站，再搭高鐵回田中，才能回二水，多次轉搭車令她覺得相當不便。

▲有民眾表示，類火車站點少，要透過多次轉搭車才能到達目的地，非常不便。（圖／記者白珈陽翻攝）

身穿灰色上衣的男子表示，他是一名攝影愛好者，因前所未見，今日特地來拍類火車，也買票搭乘體驗一番，他說，在台鐵工會推廣下，以後可能每年都見到類火車，但今天是第一次推出，遂前來拍攝。

▲有攝影愛好者特地前往拍攝類火車。（圖／記者白珈陽攝）