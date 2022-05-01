改排氣管聲浪擾民！　汐止警聯合稽查...取締近4百件重罰

記者張君豪／新北報導

汐止警方指出，近日來接到不少民眾投訴改裝車噪音擾民，汐止警方於29日晚間偕同新北市環保局、基隆監理站，於汐止區新台五路一段執行聯合稽查，針對噪音車、改裝排氣管及其他包含未經驗車變更頭燈顏色、改裝HID、LED燈泡、排氣管加以稽查。

▲汐止警分局近日針對改裝排氣管車輛出沒地區執行聯合稽查，除開罰外還要求車主返回監理站驗車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警分局近日針對改裝排氣管車輛出沒地區執行聯合稽查，除開罰外還要求車主返回監理站驗車。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局、環保局5名人員及監理站人員聯合稽查，短短2小時仍就取締24件改裝車體違規、21輛違規改裝排氣管之機車、4件交通違規總計告發49件，並當場針對非法改裝部品的車輛祭出驗車單。警方指出，從今年1月至今，已攔檢違法改裝排氣管噪音車輛近400件，警方將持續嚴加查緝，並要求車主限期改善回復原廠車體設定。

警方這次聯合稽查非法改裝車輛勤務，針對轄內新台五路、大同路、樟樹一、二路、並在假日佈崗汐萬路三段、五指山方向編排防飆勤務。警方密集從4月23、24日兩天假日便開始取締改裝車輛超速違規案件、該周取締違規達40件。

汐止警分局交通組組長呂宗霖指出，汐止區民眾經常投訴反映：違法改裝機車排氣管噪音擾人清夢，分局將不定期偕同新北市環保局、基隆監理站共同加強攔檢稽查，警方並提醒用路人，改裝排氣管除了違反《噪音管制法》外，還可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第16條、43條，最重可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰緩，警方呼籲民眾切勿擅自改排氣管製造噪音，以免觸法挨罰。

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