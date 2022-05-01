確診、隔離這樣請不會扣薪！　6張圖看勞工「防疫請假攻略」

▲疫情升溫、居家隔離人數上升，也影響勞工權益。（圖／嘉義縣政府提供）



記者杜冠霖／新北報導

國內本土疫情持續延燒，新北市更有37681人居隔列管、18468人居家照護，不少民眾對於萬一染疫或需隔離，到底要怎麼請假才不會扣薪有疑慮。對此，新北市政府新聞局也特別在5月1日勞動節，整理勞工隔離期間須注意的6狀況，包含：請假方式、居家隔離期間如何請領薪資等等。

新北市府整理勞工隔離期間須注意的6狀況，包含：

Q1：雇主可強制勞工接種疫苗或快篩、PCR嗎？

A：若非指揮中心或主管機關強制要求，雇主不得強迫員工施打疫苗、快篩、PCR。

也不得因勞工未配合，拒絕其提供勞務、給付工資或強迫留職停薪。

Q2：未接種疫苗的勞工，快篩費用由誰支付？

A：中央因應防疫需要接管之場域快篩對象，檢測費用由公費支應。

因法無明定費用由誰負擔，可由勞雇協商議定，但若屬企業營運管理需要，建議由雇主負擔。而企業基於職場防疫要求勞工篩檢、因應中央要求應辦理快篩之特定場所（幼兒園、補習班等）則採勞雇協商議定。

Q3：被通知居家隔離工資怎麼給？

A：勞工配合居家隔離無法出勤期間，雇主應給予「防疫隔離假」。隔離期間工資可由勞資雙方協商，未支領工資者得向衛生福利部線上申請防疫補償，或臨櫃向各區公所申請。

Q4：高中職（含）以下學校、相關教育機構、托嬰中心等，因疫情停課停托期間，家長可請什麼假？

A：家長於停課停托期間如有照顧：

一、12歲以下兒童

二、就讀國、高中職、五專1-3年級持有身心障礙證明子女

家長其中一人得請「防疫照顧假」，雇主可要求檢附停課停托證明、戶口名簿、身心障礙手冊等為證。

Q5：與確診者接觸，但未收到居家隔離通知書，勞工該怎麼請假？

A：勞工收到通知為密切接觸者時，可開始居家隔離並快篩，以與確診者最後接觸起算3天居家隔離，第4天起陰性可上班。

在如何請假部分，可先給勞工防疫隔離假，再請勞工補附證明。或事先請特休、事假，等收到居家隔離通知書後再修正為防疫隔離假。

Q6：可強制確診員工須出具PCR陰性證明，才能到公司上班嗎？

A：居家照護確診者部分，居家照護期滿即自動解除居家隔離，勞工無須提供證明即可上班。

若為集中檢疫所／醫院之確診者，若確定解除隔離，辦理離開程序時將會收到解除隔離通知書，也可主動索取，勞工提具通知書即可上班。

若企業有疑慮要求員工提供快篩、PCR陰性證明，相關費用建議宜由雇主負擔。