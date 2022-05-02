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幼童確診延誤就醫事件頻傳　陳椒華建議設兒童急診快速通道

▲▼時代力量立委陳椒華2日偕同時代力量基隆市議員陳薇仲召開「日確診超過一萬六千人，疫情升溫衝擊急診量能」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲時代力量立委陳椒華召開「日確診超過一萬六千人，疫情升溫衝擊急診量能」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華2日表示，新冠肺炎疫情衝擊急診量能，特別是兒童急診，呼籲指揮中心應就「提高兒童醫療量能」採取相關措施，協調醫療院所採分流的方式，落實提升兒童醫療照護的專責量能，以保護小朋友獲得完善的醫療資源。

陳椒華2日上午偕同時代力量基隆市議員陳薇仲在立法院召開「日確診超過一萬六千人，疫情升溫衝擊急診量能」記者會，呼籲中央流行疫情指揮中心規劃兒童急診快速通道，或急門診進行分流等相關措施，確保兒童能獲得完善醫療資源。

陳椒華指出，林口長庚醫院日前發生6個月大嬰兒高燒，在急診室前排隊1小時後，不治死亡的不幸事件，引發社會關注在新冠肺炎疫情嚴峻之下，兒童急診量能的情況。

陳椒華說明，近期接獲許多家長陳情反應，孩童就醫時明顯感受到醫療量能緊繃，更有部分案例顯示，兒童因緊急狀況送至急診室時，往往面臨長時間等待，這對病童及家長都是極大的煎熬，甚至可能發生短時間病情急遽惡化。

陳椒華呼籲，指揮中心應研議在現行急診的檢傷制度下，強化更細緻的分流，例如規劃「兒童急診快速通道」或「急門診」，建議指揮中心增加照顧小朋友的醫院、病房和病床，確保急診量能足以因應病童的緊急需求。

陳薇仲也呼應，請指揮中心協助專責院所設置「兒童急診快速通道」或「急門診」，協助急診量能分流，即時協助兒童確診者或緊急病況的病患得到診療，立即進行即時且正確的醫療處置。

彰化縣醫療界聯盟前任理事長、醫師蔡志宏則建議，政府要提供足夠的疫苗及誘因，讓65歲以上長者施打3劑疫苗的比率提高至9成，也要讓想打疫苗的兒童可以打到疫苗，這對降低重症及死亡率有明顯幫助。

蔡志宏也說，指揮中心要建立完善的居家遠距照護資訊平台，以及準備充足的新冠肺炎口服藥，約140萬至300萬份，給輕症及高風險病人服用，以降低重症及死亡率，增加民眾與病毒共存的安全感。

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