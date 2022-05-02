兒童疫苗開打！高雄首日「4偏鄉校」上場　施打率47%

▲兒童疫苗開跑，高雄偏鄉學童率先施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心今(2日)起開放6-11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，高雄市將偏鄉學校及特教生納入首波接種，並採醫護到校施打。教育局長謝文斌表示，今天安排4所國小施打，接種率約47%。

高雄市5月2日實施滿六歲國小生校園莫德納疫苗接種作業，今天接種的有小坪、茂林、多納、新發國小4校，各接種場地已事先由衛生局現場場勘，確認接種地點及動線。家長可以視自身需求選擇校園集中接種，或至合約醫療診所施打疫苗。

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▲高雄市教育局長謝文斌。（圖／高雄市政府）

教育局長謝文斌表示，今天按照安排期程施打國小疫苗，第一天4所學校150名學生，其中有70人願意施打，施打率約4成7，目前都相當順暢，除了少部分1、2位同學情緒緊張，其餘經過老師安撫都完成施打，目前未傳出特殊狀況。

今日施打狀況，醫護同仁非常細心照顧同學，大樹區小坪國小安排有趣的衛教影片和音樂，施打完後規劃完善的休息區，進行有獎徵答和發送小點心，緩解學生緊張情緒。六龜區新發國小還安排溫馨的小熊抱枕休息區，讓小朋友舒緩施打後情緒。

▲▼高雄4所小學率先接種莫德納疫苗。（圖／高市府提供）

教育局指出，明天會持續施打兒童疫苗，滿6歲可接種莫德納，家長有7天思考期，可選擇在校施打或在醫療院所，也提醒同學充足睡眠、多喝水，學校老師一定要進行衛教，講解接種須知。施打疫苗的同學若請疫苗假，學校會給予同意不列出缺席，並且減少激烈活動，也請老師注意接種後狀況，給予學生關懷照顧。

衛生局統計，高雄全校停課有11間，主要以幼兒園為主，停課班樹有173班，居家隔離人數1694人。今日校園有63例，大多是零散狀況。