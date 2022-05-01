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13元爽喝美式「還有拿鐵買2送2」　勞動節超商超市咖啡優惠一次看

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲超商超市連假限定咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／綜合報導

今天是五一勞動節，《ETtoday新聞雲》整理4大超商、超市等祭出的「限時咖啡小確幸」，包括全家、摩斯就有指定咖啡買1送1，OK mart則推美式、拿鐵買2送2，另外APP還加碼寄杯組合優惠，像是全聯最低可是能用13元爽喝1杯美式，肯定要趁著假期先囤一波。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11至5月3日前全門市有「CITY全系列咖啡飲品任3杯7折」。

●7-11
7-11即日起至5月3日於全門市祭出「CITY全系列咖啡飲品任3杯7折（不提供線上寄杯）」，期間加碼在OPEN POINT行動隨時取推「CITY系列6大咖啡飲品51杯優惠組合價」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶（品項可任選）999元。

●全家
全家5月1日祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，凡於門市購買大杯特濃美式就送「大杯特濃美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月2日至5月6日期間換完。

5月1日也加碼單日限定優惠，上午10時起至晚上11時59分於APP祭出特大杯Let’s Café經典美式13杯510元，直接下殺65折，以及特大杯Let’s Café經典拿鐵特大杯11杯也只需510元，有66折折扣，每位會員各品項限購1組，提醒須在11月30日兌換完畢。

●萊爾富
萊爾富於5月1日、5月2日限時2天於門市、Hi-Life VIP APP同步祭出「Hi Café大杯美式／拿鐵同品項買6送6」優惠，提醒須在8月2日前兌換完畢。

●OK mart
OK mart即日起至5月2日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」，且不限冷熱。

▲▼全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠；另外10/1當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

▲全聯至5月2日前有OFF COFFEE同品項買1送1優惠。

●全聯
全聯實體門市即日起至5月2日祭出「OFF COFFEE同品項買1送1（冰熱同價，以原價計算）」優惠，PXGo!線上購分批取則加碼推OFF COFFEE美式買35送35售875元，等於1杯只要12.5元，還有拿鐵買25送25售875元等好康。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡將在5月1日祭出限時1天「中杯摩斯咖啡買1送1」優惠；5月2日至5月15日加碼喝「中杯摩斯咖啡2杯51元」。

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