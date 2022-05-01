超商進化得來速？「領帶騎士」滑進店27秒買1包菸　女結帳驚呆停格

網搜小組／許力方報導

超商功能終於大躍進？有網友日前在超商遇到驚人一幕，竟然有一名套裝男騎士騎著電動機車，直接「叮咚」一聲駛進超商，嚇得店內的人當場愣住，而男騎士也毫不在意的，大剌剌跟店員買香菸，買完就火速離場，全程不到30秒，全被目擊者拍下PO網，網友驚呼連連大罵「北七加北爛」、「拍片的也是一夥的！」

「便利商店何時有得來速服務？」有網友28日分享這段在抖音的27 秒短片到爆料公社，直呼「這太扯了吧！」原來是超商來了一名不速之客，身穿白襯衫、打著領帶和西裝褲的套裝騎士，騎著電動機車直接從人行道駛近電動門，等待「叮咚」一聲直接滑入店裡，連人帶車直接擋住出入口，騎士緊靠著櫃台，開口就向店員要買菸，接著掏出口袋裡的錢包付錢，全程不到30秒，馬上就倒退嚕離開，堪稱效率十足。

▼領帶騎士滑進超商27秒買一包菸，女客人結帳驚呆。（圖／翻攝爆料公社）



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騎士把超商當「得來速」，不僅讓當時一名正要前往結帳的女客人也被這一幕嚇到，愣在原地2秒，後方同樣騎車要購物的騎士也紛紛側目。影片一曝光引發熱烈討論，網友傻眼痛罵「北七加北爛」、「白目要從小培養」、「開罰啊！這種就是欠揍」、「為了拍片而拍片」、「沒水準」、「想紅而已，外表成年人內在死屁孩自以為有趣」、「覺得很帥？」「是有多懶？停個車在進去很難嗎？」

大多數網友開酸：「原來可以這樣，下次我就不用停車立中柱了，話說自動門可以開大一些，這樣開車的人也可以進去買」、「請問一下，裡面有機車停車場嗎」、「最新的服務啊」、「騎車進超商的人，要記得去申請殘障手冊喔！」還有人直指拍攝者早就架好鏡頭，「是一夥的！」

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