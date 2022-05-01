台鐵五一大停駛　屏東監理站5條「類火車」路線協助疏運

▲屏東監理站服務旅客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(1)日台鐵列車全部停駛，屏東監理站進駐屏東、潮州、枋寮火車站協助旅客疏運並提供相關轉乘資訊，5條「類火車」路線提供屏東鄉親當日民行需求。

今天前往鳳山、高雄旅客可於屏東火車站前搭乘「【0964】屏東-鳳山-高雄」路線、前往新左營則有「【0965】屏東-新左營」直達路線，發車班距15至30分鐘一班，首班車上午5時30分別從屏東端、高雄端交互發車，末班車最晚於夜間11時10分發車。

另外，前往台東方向旅客，也有「【0961】高雄-台東」、「【0962】新左營-台東(直達車)」、「【0963】新左營-潮州-台東(區間車)」3條「類火車」路線接駁，最早的班車是上午6時30分、最晚的班車晚間9時整，分別從高雄端、台東端交互發車，每班都有停靠枋寮火車站，另外【0963】還有多停靠潮州火車站，再前往台東地區。

屏東監理站站長羅振瑞表示，除5條「類火車」臨時路線外，還有其他在地公路客運路線提供運輸服務，自屏東往返潮州的旅客，可搭乘屏東客運8208、8237、8238、8239、國光客運1773、1780等路線；自屏東往返枋寮的旅客，可搭乘屏東客運8239、國光客運1773、1780等路線，請民眾多加利用公路客運iBus APP查詢，掌握公車到站時間。

如需瞭解其他地區轉乘訊息，交通部臺灣鐵路管理局已在官方網站「旅客服務/五一勞動節應變計畫專區」內提供相關替代路線資訊，亦可透過公路總局網站（https://www.thb.gov.tw/）連結該局網站參考，歡迎民眾查詢利用。

羅站長提醒因屏東、潮州、枋寮等火車站前當日有類火車客運車輛停靠，請鄉親避免將私人運具停靠火車站前，以維持交通順暢，同時也呼籲乘客因疫情持續擴散，乘車時仍請配合配戴口罩、量測體溫等相關防疫措施，共同維護安全乘車環境。