南橫開通首日塞成停車場！遊客掃光超商貨架　加油站提早營業

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

南橫公路1日起正式全線通車！不少民眾為重溫美景，老早就在南橫紮營過夜，為的就是要搶頭香，一覽南橫之美，而上午7點正式通車後，附近部落周邊也湧入大量車潮，南橫公路瞬間變成大型停車場，排隊車流回堵至少3公里，便利商店的貨架上也幾乎都被一掃而空。

▲南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）



台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，2009年自八八風災後中斷至今，已超過13個年頭無法繼續通行。如今南橫公路經過13年的搶修，在5月1日上午7點起有條件開放通車，終於可以從天池進入台東，讓不少民眾想起那片記憶中的美景，深恐晚了就無法進去重溫年輕時的回憶，加上遇上連續假期，湧入的車流瞬間塞爆寶來地區附近部落。

▲▼南橫公路開通首日塞爆，排隊準備進入管制區域的車潮。（圖／翻攝自各Line重機群組）



其中，由於梅蘭加油站為南橫公路最後一個加油站，也湧現大批車流進場排隊，為此梅蘭加油站更因此提早半小時營業。

而在便利商店中，不少一早前來排隊等待通車的民眾與騎士更是紛紛前往便利商店祭祀五臟廟，幾乎要將貨架掃空，讓部分商家重回13年前的觀光勝景，還有民眾深恐無法在管制期間入內，提早3天就地紮營，就等管制時間一到。

▲南橫公路開通首日塞爆，便利商店貨架幾乎要被民眾掃光。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲有民眾為搶頭香直接就地紮營。（圖／翻攝自各Line重機群組）

面對大量湧入車潮，公路總局也繃緊神經，持續監測車流狀況，目前仍僅開放汽機車、5噸以下小貨車和9人座以下小客車，自行車與行人暫不開放。

公路總局表示，南橫公路地質脆弱、水文複雜，未來路段預防性封閉可能是常態，後續能否順利長期通車，還需要靠路基與邊坡穩定程度來看。

▲南橫公路美景。（圖／翻攝自各Line重機群組）



此外，為避免過量人車衝擊環境，目前通行時段為上午7點至下午2點，下午5點梅山口至向陽路段全線淨空。而公路總局也將會梅山口管制哨加派保全，若車輛太多，將採取滾動式道路管制措施；如若有壅塞情形，也將以「慢進快出」的策略應對，要求車輛緩慢進入、減少在區間路段逗留的情形。