以為月高10cm…151國中女砸2萬天天喝屎臭藥　拒絕再買竟遭恐嚇

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一名身高151公分的女國中生某日在IG上看到抖音影片，上頭標題寫著「160以下國中生（小個子請進）」讓她好心動，把2萬多元壓歲錢砸下去，結果對方寄來一堆散發惡臭的不明藥物，女學生吃了一個月見沒效，一度拒絕再買，對方竟恐嚇要提告！她上網求助才知自己被騙，自責地向母親坦白。

▲現年14歲，身高151公分的女國中生很想長高，沒想到遭到詐騙，2萬多元壓歲錢被騙光。（圖／投訴人提供）

據了解，目前就讀國中二年級的14歲女學生認為自己太矮，一直希望能長高，某日看到可增高的抖音影片，她點進去跟業者加LINE並詢問方案，對方說明其藥品可讓人在「一個月內達到增高10公分」，並附上其他對照組照片以增加可信度，讓女學生心動不已。

▲▼業者吸引女學生加入，還放上對照組照片增加可信度，等到女學生訂購，對方再寄來一堆外包裝為簡體字的不明藥物。（圖／投訴人提供）

後來女學生先訂購一組藥品後，按照指示喝了之後卻毫無效果，她就向業者反映了問題，但對方卻趁機推薦加強藥，並索取更高的費用，女學生稱沒錢，對方又扯「可以分期付款」，後來女學生還是妥協又陸續花錢買了所謂的「加強藥」，但這些外包裝皆為簡體字的不明藥品，泡水後會散發屎味般的惡臭，她喝了2次以後決定不再飲用與購買藥品。

▲業者寄來的不明食品。（圖／投訴人提供）

此時業者的態度大轉變，竟說「因多次賴你本人但始終不回復，我方查詢你前期有訂購過產品，後期一直未積極配合調理，導致影響到老師年底成功率，現決定追究你的責任狀態：待起訴！」、「再不領藥，退回了我就直接讓律師處理，我看你怎麼在學校過！」讓女學生心生畏懼，無奈下只好再付一萬多元買藥。

▲業者揚言提告，逼女學生繼續消費。（圖／投訴人提供）

但詐騙集團怎可能輕易放過她！之後繼續放話稱，可付3萬8500元銷案並且再送一組商品。早已沒錢的女學生不知如何是好，上網求救才知自己被騙，她內心掙扎了兩個禮拜後，決定跟媽媽說出一切，先透過LINE貼上詐騙案件的新聞連結，再跟媽媽傳訊說，「我被詐騙了…」

▲身材嬌小的女學生確定自己遇到詐騙後，內心掙扎2星期，還是決定跟媽媽說出一切。（圖／投訴人提供）

媽媽心疼女兒受騙，更擔心她吃了來路不明的藥物後，身體會不會有甚麼影響，「詐騙集團真的很可惡！」因此上月她向消保官申訴外，也帶著女兒報案，希望能抓到這批詐騙集團。

▼女學生告訴媽媽，自己遭到詐騙。（圖／投訴人提供）