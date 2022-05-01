處理車禍…新北警剛出派出所　驚見男子馬路中央「狂噴一攤」

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區員警上月30日晚間8點多，準備要去處理車禍，沒想到剛踏出派出所就看到一名男子正在大馬路中央解放！還尿了一大灘，停等紅綠燈的其他用路人都忍不住盯著他看，有人乾脆拿起手機錄影並稱，「想紅就讓你紅啦！」後來警員迅速上前把男子帶到安全處，否則當地很可能又多一樁車禍。

▲男子酒後當街尿尿，民眾也看傻眼，決定拿起手機錄影。（圖／翻攝自臉書【爆料公社二社】）

據了解，男子因為喝多了，以為自己是在路邊尿尿，沒想到是在大馬路上；警員郭政昌原本趕著要去處理車禍，但看到男子的行徑，也擔心他的安危，趕緊上前將人從路中帶離，後來男子稍微酒醒，自行緩慢走回家。

現年24歲，剛到三重派出所服務近4個月的郭員表示，當初是要跟學長去處理另一件車禍，但出門時發現，怎麼有人站在路中間尿尿！想說先上去把他從路中帶離，不然太危險了，他身上都酒味但還能應答，所以請他在派出所外面稍微休息一下，後來男子自行離去。

郭員感嘆說，常有民眾酒後做出脫序行為，不但影響觀社會感及社會秩序，有時更會浪費警消及醫護資源，希望大家飲酒切勿過量。

▼三重派出所警員郭政昌，看到男子的行徑，趕緊上前將人帶到安全處，否則後果不堪設想。（圖／記者陳雕文翻攝）