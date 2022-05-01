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馬斯克點名超新星女議員「別撩我、會害羞」　對方冷回：不是說你

▲▼馬斯克、Elon Musk。（圖／路透）

▲馬斯克在推特上點名「超新星」女議員寇蒂茲表示，「別撩我了，我會害羞」。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

世界首富馬斯克入主推特不久，就跟美國政壇超新星、眾議員寇蒂茲 （Alexandria Ocasio-Cortez、AOC）掀起口水戰。馬斯克直接在推特上點名寇蒂茲，「別撩我了，我會害羞」（Stop hitting on me, I’m really shy）。結果對方冷回一句，不是在說他。

馬斯克入主推特後，揚言要推動真正的言論自由，預期可能取消大部分的限制機制。然而民主黨方面則憂慮，取消限制機制，可能造成假新聞與仇恨言論大量流傳。

▲▼美國民主黨籍的紐約州新科聯邦眾議員奧卡西歐─寇特茲是政壇新星(Alexandria Ocasio-Cortez)。（圖／路透）

▲拉丁裔的女議員寇蒂茲是現在的美國政壇超新星。（圖／路透）

然而馬斯克日前又在推特表示，「我曾經支持歐巴馬競選，但是現在的民主黨已被一些極端份子綁架」。

寇蒂茲後來則在推特上發文表示，「受夠了集體仇恨性的犯罪行為，正爆炸般的不斷發生，因為一些自大的億萬富翁，控制了巨大的交流平台，並且將它扭曲」。

馬斯克隨後就自己對號數座，點名了寇蒂茲表示，「別撩我了，我會害羞」。

寇蒂茲冷回一句，「我是說祖克柏，不過算了」。但這則留言很快就刪除。

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