馬斯克點名超新星女議員「別撩我、會害羞」　對方冷回：不是說你

▲馬斯克在推特上點名「超新星」女議員寇蒂茲表示,「別撩我了,我會害羞」。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

世界首富馬斯克入主推特不久,就跟美國政壇超新星、眾議員寇蒂茲 (Alexandria Ocasio-Cortez、AOC)掀起口水戰。馬斯克直接在推特上點名寇蒂茲,「別撩我了,我會害羞」(Stop hitting on me, I’m really shy)。結果對方冷回一句,不是在說他。

馬斯克入主推特後,揚言要推動真正的言論自由,預期可能取消大部分的限制機制。然而民主黨方面則憂慮,取消限制機制,可能造成假新聞與仇恨言論大量流傳。

▲拉丁裔的女議員寇蒂茲是現在的美國政壇超新星。(圖/路透)



然而馬斯克日前又在推特表示,「我曾經支持歐巴馬競選,但是現在的民主黨已被一些極端份子綁架」。

Tired of having to collectively stress about what explosion of hate crimes is happening bc some billionaire with an ego problem unilaterally controls a massive communication platform and skews it because Tucker Carlson or Peter Thiel took him to dinner and made him feel special