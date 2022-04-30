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性侵19歲實習生！議員槍放床邊威逼張嘴　她作證一半崩潰離席

▲▼ 美國愛達荷州前州眾議員艾林格（Aaron von Ehlinger）。（圖／路透）

▲受害女實習生控訴，艾林格當時的行為就是性侵，並非合意性行為。圖為39歲愛達荷州前州眾議員艾林格。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國愛達荷州一名39歲眾議員去年對19歲女實習生伸出魔爪，誘帶回自家性侵得逞，堅稱雙方發生性關係是兩廂情願，庭審期間，受害女子一度情緒崩潰離開證人席。經調查得知，男子當時把槍放在床旁，強迫口交並發生關係。他最終被判定性侵罪名成立，依據該州法律，他最重將面臨終身監禁。

綜合美聯社等報導，39歲愛達荷州前州眾議員艾林格（Aaron von Ehlinger）2021年3月期間，帶著19歲議會實習生前往高檔餐廳共進晚餐後，把她帶回家發生性關係。艾林格供稱，當時到家後2人就在沙發上親熱，在詢問是否換到臥室繼續時，有取得女方同意，2人手牽著手進入房間。

只不過受害女實習生向州議會主管控訴，艾林格當時的行為就是性侵，並非他口中的合意性行為。另據調查人員及護士轉述受害女子的說法，對方當時強迫口交，且在事發當下，槍就放在床邊的梳妝台上，期間試圖掙脫時，頭部後方因撞擊受傷。

已知艾林格事發後選擇辭職。庭審期間，受害女子出庭作證講述事發經過，就在提到「他那時想把手指插進我腿間，我緊緊夾著膝蓋（抵抗）」時情緒瞬間崩潰，當場站起並說「我辦不到」後離開證人席，迅速走出法庭。儘管律師依照法官的要求追出去，但她最終並未回到法庭繼續作證。

經長時間審議，艾林格29日被判定性侵罪名成立，但另一項以外物性侵的罪名則是不成立。在判決宣讀時，艾林格全程冷靜坐著。法官將於7月28日宣判刑期。依據愛達荷州法律，艾林格將被判處至少1年刑期，最重面臨終身監禁。

▼艾林格性侵罪名成立後，被帶出法庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國愛達荷州前州眾議員艾林格（Aaron von Ehlinger）。（圖／達志影像／美聯社）

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