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醫院氣氛變了！美女醫警示「7大症狀」馬上急診　3種人恐快速惡化

▲▼醫院氣氛變了！美女醫警示「7大症狀」屬中重症　3種人恐快速惡化。（圖／翻攝張瑜芹臉書）

守住台灣，美女醫提醒四大項注意。（圖／翻攝張瑜芹臉書）

記者許力方／綜合報導

本土病例連三天突破萬例，指揮中心指揮官陳時中說「疫情持續在發展，未來還是會持續增加，並沒有看到到達頂點。」國內快篩需求提高，全台民眾瘋搶，擔心確診、出現症狀怎麼辦？婦產科美女醫師張瑜芹談到，最近確診數創新高，醫院氣氛也出現明顯變化，為此，她疾呼，如果出現七大症狀，就是屬於中重症警示症狀，「不要猶豫，請趕快就醫！」

張瑜芹今日（30日）透過臉書粉絲團發文，提到每日確診都破萬，最近醫院的氣氛也明顯跟之前不同，全體醫護都用最謹慎的心情看待這波疫情，也希望大家一起配合，這一次也好好守住台灣，朝與病毒共存發展，最大目標仍是讓死亡人數降至最低，首先提醒大家四項注意事項，包括：第一、戴好口罩；第二、雙手勤消毒；第三、減少群聚，以及最重要的第四、如非緊急問題，盡量減少來醫院，減少接觸風險，也把醫療量能留給需要的人。

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▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲本土確診人數暴增。（圖／記者李毓康攝）

至於最近大量湧入的確診後症狀問題，張瑜芹指出，依據台灣急診醫學會，如果出現這「七種症狀」任一種，就是屬於中重症的警示症狀，請不要猶豫拖延，盡速急診就醫，尤其兒童、老人、未接種疫苗者病程速度往往比較快，當出現高燒不退、意識模糊、呼吸又淺又快、嘔吐、腹瀉等症狀也要特別留意病情快速惡化。

【七大症狀】：
一、 喘或呼吸困難
二、 持續胸痛胸悶
三、 無法進食、喝水或服藥
四、 皮膚、嘴唇或指甲床發青
五、 過去24小時無尿或尿量顯著減少
六、 無發燒（體溫<38）但心跳>100次／分鐘

▼醫院氣氛變了！美女醫警示「7大症狀」屬中重症。（圖／翻攝張瑜芹臉書）

▲▼醫院氣氛變了！美女醫警示「7大症狀」屬中重症　3種人恐快速惡化。（圖／翻攝張瑜芹臉書）

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