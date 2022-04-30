6月大男嬰發燒39度翻白眼！媽排隊1小時求醫救人　悲痛看兒斷氣

▲林口長庚醫院回應，一切皆依常態規定處理，但男嬰病情變化快速，院方深表遺憾。（圖／記者謝婷婷攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北一名父親出面指控，家中6個月大的兒嬰28日突然發高燒，體溫高達39.2度，全身發抖、翻白眼，所以他立刻抱孩子帶到林口長庚急診，怎料醫護仍請他遵守規定排隊。最後，夫婦倆等了整整1小時，發現孩子生命垂危，趕緊向醫生求救，然而男嬰急救後仍宣告不治，讓父親怒控延誤治療害死人。

根據《東森新聞》報導，吳先生悲痛表示，當時他有告知醫護人員，兒子已經燒到快40度，而且全身發抖翻白眼，但對方還是叫他遵守相關規定，到急診室外的戶外診療區排隊，甚至告訴他：「很多人在掛號，不是只有你一個人在掛號！」

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吳先生列出時間表，稱他當天下午4點帶孩子到院，經接洽4點20分到戶外區排隊，4點40分好不容易拿到號碼牌進急診室，又等了一陣子。眼看孩子快要沒有呼吸，妻子主動求醫生救人，但情況已不樂觀，在下午5點10分開始急救，最後5點44分宣告不治。

吳先生說，到院後排隊加等待時間超過1小時，當下明明孩子明明已經翻白眼，但院方卻未緊急處理，而是要孩子等抽血，「還要等什麼？血都還沒抽到，人就死掉了，我怎麼可能不痛？一個小孩就這樣走了，因為政府的政策...疫情爆發，所以（醫護）對每個人都很害怕。」

吳先生指控，起初醫生一度有出來查看病情，但礙於疫情，站了足足有三步遠，沒盡力幫忙。對此，長庚醫院回應，當初檢傷時有發現男嬰發燒，但男嬰意識清楚，一切皆依常態規定處理，但男嬰病情變化快速，院方深表遺憾。

▼吳先生質疑，院方延誤治療，害得孩子送掉一條寶貴性命。（示意圖／記者姜國輝攝）