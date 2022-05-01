台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光

▲原PO陽性確診後，以過來人身分給大家2點建議。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友23日到夜市吃東西，不料26日起陸續出現肌肉痠痛、喉嚨痛症狀，28日PCR採檢確診，結果跟衛生局通電話才得知沒藥可拿，「我覺得目前政府的應變能力，已經跟不上確診的速度了」。為此，他提出2點建議，呼籲大家一定要準備常備用藥，否則就會面臨無藥可吃的窘境。

原PO以「我PCR陽性確診了」在PTT八卦版發文指出，他是7年級生，打了二劑BNT，28日因為人不舒服，加上新冠門診掛不到，前往和平醫院看耳鼻喉科，但體溫正常，最後去排了公費PCR，怎料回家後就開始發燒，快篩自測「馬上2條線」。

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當天晚上11點多，原PO上健保快易通查詢，確認PCR陽性確診，隔天，他收到市府關懷簡訊，在家等電話，但身體很難過，加上1922打不進去，只好改打1999，結果接通後也是請他自行在家隔離。4月30日上午，他終於接到衛生局電話，對方說「你還年輕，如果是輕症的話在家隔離就好」。

當時原PO詢問了三個問題，第一個是「沒藥可以吃怎麼辦？」對此，衛生局留下了台北市居家照護關懷中心的電話。緊接著，原PO又問了「會提供防疫包嗎？是否可以入住防疫旅館？」衛生局回覆，目前確診人數多，防疫包配送可能沒這麼快，如果可以自己在家1人一室的話，不建議他入住2人一室的防疫旅館。

為此，原PO想提醒大家2點：

一、如果可以的話請先準備一些常備用藥，以及溫度計、血氧機。

二、出門真的要小心，能外帶回家吃的話，盡量帶回家吃吧！

原PO說，如果他28日沒先去看醫生的話，家裡是完全沒有藥可以吃的，只能吃一些常備用藥，所以準備常備藥很重要。至於確診後症狀，他這幾天有出現喉嚨痛、癢和肌肉痠痛、疲憊、發燒、頭痛、食慾不振、畏寒、盜汗及大量的痰，由於常常外食，推測是上周六到夜市吃東西時感染。

許多網友看完紛紛留言，「保重，祝早日康復」、「實用推，祝早日康復」、「怎麼感覺你有點嚴重？」，但也有人持不同看法「這症狀不就是感冒而已」、「為什麼不打滿3劑疫苗」、「什麼都要政府政府」、「有認識萬芳醫院的醫師嗎？聽說他們比較熱情，願意到府服務」引發討論。

▼原PO列出自己過去5天的病程，供廣大網友參考。（圖／翻攝自PTT）