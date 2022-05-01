　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光

▲▼採檢、PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO陽性確診後，以過來人身分給大家2點建議。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友23日到夜市吃東西，不料26日起陸續出現肌肉痠痛、喉嚨痛症狀，28日PCR採檢確診，結果跟衛生局通電話才得知沒藥可拿，「我覺得目前政府的應變能力，已經跟不上確診的速度了」。為此，他提出2點建議，呼籲大家一定要準備常備用藥，否則就會面臨無藥可吃的窘境。

原PO以「我PCR陽性確診了」在PTT八卦版發文指出，他是7年級生，打了二劑BNT，28日因為人不舒服，加上新冠門診掛不到，前往和平醫院看耳鼻喉科，但體溫正常，最後去排了公費PCR，怎料回家後就開始發燒，快篩自測「馬上2條線」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天晚上11點多，原PO上健保快易通查詢，確認PCR陽性確診，隔天，他收到市府關懷簡訊，在家等電話，但身體很難過，加上1922打不進去，只好改打1999，結果接通後也是請他自行在家隔離。4月30日上午，他終於接到衛生局電話，對方說「你還年輕，如果是輕症的話在家隔離就好」。

當時原PO詢問了三個問題，第一個是「沒藥可以吃怎麼辦？」對此，衛生局留下了台北市居家照護關懷中心的電話。緊接著，原PO又問了「會提供防疫包嗎？是否可以入住防疫旅館？」衛生局回覆，目前確診人數多，防疫包配送可能沒這麼快，如果可以自己在家1人一室的話，不建議他入住2人一室的防疫旅館。

為此，原PO想提醒大家2點：

一、如果可以的話請先準備一些常備用藥，以及溫度計、血氧機。

二、出門真的要小心，能外帶回家吃的話，盡量帶回家吃吧！

原PO說，如果他28日沒先去看醫生的話，家裡是完全沒有藥可以吃的，只能吃一些常備用藥，所以準備常備藥很重要。至於確診後症狀，他這幾天有出現喉嚨痛、癢和肌肉痠痛、疲憊、發燒、頭痛、食慾不振、畏寒、盜汗及大量的痰，由於常常外食，推測是上周六到夜市吃東西時感染。

許多網友看完紛紛留言，「保重，祝早日康復」、「實用推，祝早日康復」、「怎麼感覺你有點嚴重？」，但也有人持不同看法「這症狀不就是感冒而已」、「為什麼不打滿3劑疫苗」、「什麼都要政府政府」、「有認識萬芳醫院的醫師嗎？聽說他們比較熱情，願意到府服務」引發討論。

▼原PO列出自己過去5天的病程，供廣大網友參考。（圖／翻攝自PTT）

▲▼台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天難過病程曝光。（圖／翻攝自PTT）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商進化得來速？「領帶騎士」滑進店27秒買1包菸　女結帳驚呆停格

「確診自主回報疫調」今上線！收到簡訊5步驟就完成　QA教你怎麼填

台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光

世新公廣畢展「雜惑店」　以NFT為老舊產業建立數位資產

他胃潰瘍變吞嚥困難！一照「癌細胞包住食道口」…手術成功卻過世了

古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點

雨神等不及！更強16°C冷空氣「全台轉濕涼」　2地區雨下不停

6月大男嬰發燒39度翻白眼！媽排隊1小時求醫救人　悲痛看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示「7大症狀」馬上急診　3種人恐快速惡化

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

超商進化得來速？「領帶騎士」滑進店27秒買1包菸　女結帳驚呆停格

「確診自主回報疫調」今上線！收到簡訊5步驟就完成　QA教你怎麼填

台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光

世新公廣畢展「雜惑店」　以NFT為老舊產業建立數位資產

他胃潰瘍變吞嚥困難！一照「癌細胞包住食道口」…手術成功卻過世了

古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點

雨神等不及！更強16°C冷空氣「全台轉濕涼」　2地區雨下不停

6月大男嬰發燒39度翻白眼！媽排隊1小時求醫救人　悲痛看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示「7大症狀」馬上急診　3種人恐快速惡化

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

史上第2快！唐西奇僅花16場飆破500分　德佬嗨看獨行俠晉級

台大校園罕見重大車禍　「限速20公里」博士生被撞進加護病房

富邦不想被統一橫掃　威迪茲迎戰古林睿煬

高嘉瑜遭圍剿炎上「刪文致歉」　律師質疑：打開潘朵拉盒子

超商進化得來速？「領帶騎士」滑進店27秒買1包菸　女結帳驚呆停格

連假出遊遇「人肉佔車位」！健身女網紅理論遭嗆：一點教育都沒有

SHOEI「Glamster MM93」今夏限量開賣！彩繪復刻Marquez特別款X14

「確診自主回報疫調」今上線！收到簡訊5步驟就完成　QA教你怎麼填

台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光

《派對咖孔明》背景車號音似「討厭支那」引熱議...網提另一說法解圍

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

古早味冰50元吃到撐　萬人跪求地點

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！影片曝光萬人氣炸

真的有「類火車」！　網一看酸爆

「跟跳劉畊宏毽子操」她曝一週有效：尤其是腰

即／高雄16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

更多熱門

相關新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

新北一名父親出面指控，家中6個月大的兒嬰28日突然發高燒，體溫高達39.2度，全身發抖、翻白眼，所以他立刻抱孩子帶到林口長庚急診，怎料醫護仍請他遵守規定排隊。最後，夫婦倆等了整整1小時，發現孩子生命垂危，趕緊向醫生求救，然而男嬰急救後仍宣告不治，讓父親怒控延誤治療害死人。

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

政院再1確診　與蘇貞昌無密切接觸

政院再1確診　與蘇貞昌無密切接觸

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

教召接觸確診者沒被匡列　軍方說話了

教召接觸確診者沒被匡列　軍方說話了

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情確診

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

連千毅直播道歉了：個性比較衝動

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

高雄警拋五體投地照　曝連千毅刑期

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

北市信義區首家夜店暫停營業

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

自主回報系統5月上線！理賠新制曝光

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面