進去教召、出來確診！他怒批國防布「先別說出去」　軍方說話了

▲網友發文表示，朋友健康去教召，結果解召後確診。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者許宥孺／高雄報導

「我朋友去教召確診了！」一名網友發文表示，朋友去教召，營區卻有5人陸續確診，他有接觸確診者卻沒被匡列，長官還要大家不要說出去，怒批國防部封鎖消息。對此，軍方今澄清，針對確診及密切接觸人員會迅速辦理解召作業，並且實施居家隔離，絕無隱匿未通報情事。

有網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，朋友第一天進營區快篩為陰性，第三天進行第2次快篩，營區中有5個人快篩陽性，「我朋友住得整個寢室全部搬到別棟隔離」。不過，好友曾與確診者在冷氣房密閉空間接觸， 卻沒有被匡列呈報，「很多大官也都到營區關心，結果叫大家先不要說出去，說這是常態」。

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▲教召訓練。（圖／總統府）

原本是29日下午6時解召，卻提前到早上8時30分，原PO表示，「營區給他們寢室的每個人一人一份快篩試劑，然後回家自主隔離」。回家之後，好友感到身體不適，到醫院PCR檢測，結果為陽性，「這樣到底要算誰的？」

原PO不滿表示，好好地進去教召，出來卻確診，「沒有教召在外面好好工作，反而不會確診」，工作已經因為教召請假了，現在確診又要再請假，整整半個月不能上班，「請問誰要養他？這些損失誰能賠？這樣國防部是不是封鎖消息？然後快快解召就可以把責任推得遠遠的？」

原PO對於國防部的處理方式很不滿，不禁提出質疑，「反正國防『布』一貫作風就是官官相護，這也是現今台灣官場陋習吧，反正老百姓死不完，沒事的」。

▲網友發文表示，朋友進入營區教召陸續有人確診，大官還說「先別說出去」，怒批國防部封鎖消息。（圖／翻攝自爆料公社APP）

國軍後備指揮部表示，本部轄屬高雄後備第二旅步一營於4月23至29日實施5至7天教育召集，期間配合國軍政策實施3次快篩，入營第1次快篩均為陰性，經2、3次快篩驗出數名召員呈陽性反應，單位即依規定與鄰近衛生機關聯繫，並由救護車載往枋寮醫院實施PCR採檢，檢驗結果為陽性，即依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、重點疫調、分流、區隔管理等作業，持續監測與掌握人員健康狀況。

後備指揮部表示，軍方依照衛福部疾管署規定，以及兵役法第43條第1項第8款，針對確診及密切接觸人員會迅速辦理解召作業，並且實施居家隔離，絕無隱匿未通報情事。

後備指揮部也強調，面對防疫工作，沒有任何人可以置身事外，後續將依中央及國防部各項防疫政策、要求，嚴格管控防疫作為，以提升部隊整體戰力。

高雄市衛生局指出，今日高雄有453例本土個案，在外縣市部分，特別要注意屏東有11例，枋寮教召營區有群聚感染，高雄占了9例，市府正與相關個案聯繫。

