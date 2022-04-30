嘉義市+33！12歲以下12例　五一連假避免到人潮擁擠場所

▲ 嘉義市新增33例本土確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布全國本土新增15033例，嘉義市新增33例確診個案，包含12歲以下12例，12－64歲21例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中17例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；9例曾接觸外縣市確診者；6例因有症狀就醫採檢PCR陽性、1例無症狀自行快篩。

提升免疫力是防疫關鍵，嘉義市政府衛生局推出「健康+1帖」，第1帖「麥做歪嘴雞」、第2帖「要活就要動」、第3帖「吃好也要睏壩」、第4帖「心情放輕鬆」，給你健康+1，歡迎到嘉市A健康臉書欣賞健康+1帖的創意影片

https://www.facebook.com/100064531788583/posts/361651705995886/?d=n

提醒市民朋友，五一勞動節連假期間儘量避免和不特定人士過多接觸、避免到人潮擁擠場所，避免邊走邊吃，回家應把手洗乾淨，請務必落實自我防護。此外，鼓勵大家下載台灣社交距離APP，並請記得開起藍牙功能。

衛生局呼籲，接種COVID-19疫苗有助預防重症，嘉義市推出的長者打疫苗送商品卡的方案，從4/2到5/31，設籍嘉義市65歲以上鄉親，打任一劑新冠肺炎疫苗可以獲得中央500元及嘉義市加碼500元商品卡，請把握機會。