名醫估今年無望脫口罩！陳時中：朝有些地方不強制戴的方向來走

記者蕭筠、洪巧藍／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，今（30）日確診個案飆破1萬5000例，但國際間已陸續有國家放寬管制措施，至於台灣何時有望告別疫苗與脫下口罩，有專家皆認為至少要觀察至明年，意指今年「脫罩無望」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，未來變化並不會建議大家不要戴口罩，但會朝「有些地方不強制戴」的方向來走。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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針對有專家認為台灣想要脫下口罩要觀察到明年，陳時中表示，「未來的變化我們不會建議大家都不要戴（口罩），但可以有些地方不強制戴，會朝這個方向來走。」

▲國內疫情多點爆發，民眾篩檢需求增高。（圖／記者湯興漢攝）

因國內這個月初單日病例破百，到過去2天單日本土病例已經破萬，感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，台灣目前病例增加速度不至於使醫療體系癱瘓，但是相對疫情影響時間就會拉長。紐西蘭經驗來看，從疫情爆發到趨緩，花了3個月時間，台灣如果比照紐西蘭，最快要到6月、7月才能相對平穩，至於要把相關口罩、疫苗限制取消，則要看群體免疫程度。

黃高彬指出，感染比率與疫苗覆蓋率相加，可算出國內群體免疫程度最大值，如果沒有達到8~9成，還是沒有資格脫掉口罩；至於台灣目前確診人口僅有0.2%，加上疫苗接種率接近6成，兩者相加仍僅約6成多。

黃高彬說，最擔心的就是台灣民眾的慣性，有疫情的時候出現搶打潮，疫情平靜之後又是緩打潮，施打意願受到疫情影響程度高，年底前脫口罩的機會不高，應該要到明年。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民則認為，比起自然感染，疫苗覆蓋率與藥品儲備才是疫情控制、放寬管制的重點。新冠抗病毒藥物應該以人口的5%進行準備，疫苗覆蓋率也還需要上升個10%~20%。

黃立民分析，這波疫情至少要8月才有機會覺得比較緩解，然而接下來秋冬，加上疫苗保護力可能消退，也不能馬上放鬆，應該明年才比較有機會能夠口罩解禁。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內過去兩年累積新冠確診達到10萬人，其中今年新增的本土病例有6萬3006例。而新冠疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 84.76%、第 2 劑80.02%、追加劑接種率 59.19%。