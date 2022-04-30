今增3死「含基隆女」　返家後2天在家無呼吸通報重症死亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3名確診個案死亡，當中有1名60多歲女性是先前媒體所揭露的基隆女，本身有癌症病史，4/21採檢快篩陽性，到急診採檢隔天確診，4/22高燒到急診，經治療後返家，4/24在家發現無呼吸，經醫師行政相驗開立死亡通知書，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

▲4/30新增本土中、重症病例說明。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心4/26記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例7萬4976人，當中有7萬4769人為輕症，輕症比例99.72%，中重症部分新增18例，當中有15名中症、3名重症，目前累積中症185人，重症21人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有2人是新通報重症死亡，分別是80多歲女性，通報重症，有糖尿病病史，因為意識不清緊急送醫，檢查發現血氧低、心搏過慢，急診採檢確診，死因為新冠肺炎心肺衰竭。

另一名為60多歲女性，也是先前媒體揭露的基隆女性，羅一鈞表示，該案本身有癌症病史，4/21採檢快篩陽性，到急診採檢隔天確診，4/22高燒到急診，經治療後返家，4/24在家發現無呼吸，經醫師行政相驗開立死亡通知書，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

還有一名先前通報重症個案死亡，為80多歲沒有接種疫苗男性，本身有多重慢性病史，住院時有新冠肺炎合併呼吸衰竭。

▲4/30新增1例先前已公布案例死亡說明。（圖／指揮中心提供）