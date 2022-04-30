快訊／中重症+18例！3重症有2死　國小男童中症血氧低

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增18名中重症個案，當中有3人屬於重症，2人死亡。死亡個案為80多歲與60多歲女性，接種過1劑疫苗；另中症個案當中也有1人為年僅10多歲國小男童，沒有打疫苗，本身有慢性神經系統疾病，接受救治中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例7萬4976人，當中有7萬4769人為輕症，輕症比例99.72%，中重症部分新增18例，當中有15名中症、3名重症，目前累積中症185人，重症21人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，3例重症個案當中有2人死亡，分別是80多歲女性，通報重症，有糖尿病病史，因為意識不清緊急送醫，檢查發現血氧低、心搏過慢，急診採檢確診，死因為新冠肺炎心肺衰竭。

另一名死亡為60多歲女性，也是先前媒體揭露的基隆女性，羅一鈞表示，該案本身有癌症病史，4/21採檢快篩陽性，到急診採檢隔天確診，4/22高燒到急診，經治療後返家，4/24在家發現無呼吸，經醫師行政相驗開立死亡通知書，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

根據指揮中心資料，還有一名新增重症為50多歲女性，本身有癌症轉移、神經系統疾病，出現肺炎併呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療；至於中症個案，有1名10多歲國小男童，出現肺炎與血氧低情況，使用瑞德西韋治療中。