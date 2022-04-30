新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區2名持槍的搶匪於27日凌晨5點多，尾隨3位民眾（一對夫妻與表哥）直到永豐街的住處，2煞拔槍與手銬控制民眾行動，進入室內搶走78萬餘元的現金、金項鍊、手機、身分證、監視器設備主機、摩托車卡鉗、遊戲機及銀行存摺等財物後逃逸，3名被害者損失約100多萬。

▲犯嫌成功搶劫後坐上賓士離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，被害人鄭姓男子與張姓妻子、許姓表哥27日凌晨5點從外地回到板橋，要回去自己經營的二手商店（商店另一側即為住所）休息，沒想到在路上早已被前科累累又缺錢花用的2煞（黃男、劉男）尾隨。

鄭男的店兼住所遭搶，他當下嚇到不敢報警，還擔心報案後會被報復，但後來他還是希望能把損失的財物找回，因此於28日下午1點多到派出所報案，警方立即成立專案小組，並擴大調閱監視器。

▲警方查扣證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來警方鎖定涉案車輛後，報請新北地檢署指揮偵辦，於當天晚間6點持拘票至桃園市逮捕黃嫌及劉嫌，並查扣改造手槍及操作槍各1把、子彈、模擬彈、槍枝零件、手銬、卡鉗、毒品(安非他命)及吸食器、作案用衣物、遊戲機及手機等證物。

▲2搶匪成功行搶後，在板橋三民路上分頭逃跑。（圖／記者陳雕文翻攝）

主嫌黃男向警方供稱，因為缺錢花用，側面得知鄭男等人經營有方，二手商店生意不錯，且店內藏有大量現金，因此找了劉男一起觀察店家作息與行蹤，沒想到警方那麼快就找上門。

▼警方成功將搶匪逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）